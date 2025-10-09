Influenserka Luna Đogani posetila je poznatu beogradsku kliniku gde je odradila tretmane i korekcije lica.

Luna ne krije da se s vremena na vreme podvrgne ponekoj estetskoj korekciji, što je uradila i sada.

Ovoga puta svoje iskustvo podelila je sa fanovima.

Luna Đogani na estetskoj korekciji Foto: Printscreen Instagram

- Danas smo radili minimalno zatezanje podbratka, bezbolno, bez oporavka, a nakon par dana već imate rezultate - napisala je ispod fotografija koje je podelila na Instagramu.

Na račun Luninog izgleda nizali su se komentari, a osmeh koji nije skidala sa lica jasno pokazuje da joj promena i te kako prija.

Kurir.rs

Screenshot 2025-09-26 182753.png
IMG-20240930-WA0078.jpg
ami-g-show-20022024-0039.jpg
Luna i Marko zarađuju od jutjuba
Luna Đogani iznenadila baku, spakovala kofere i otišla u Švedsku
222.jpg

 Luna Đogani i Marko Miljković u provodu:

Luna Đogani i Marko Miljković u provodu