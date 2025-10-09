Luna ne krije da se s neretko podvrgne nekoj estetskoj korekciji
LUNA ĐOGANI OTIŠLA NA REMONT Odradila niz korekcija, pa poazala kako je sve izgledalo! (FOTO)
Influenserka Luna Đogani posetila je poznatu beogradsku kliniku gde je odradila tretmane i korekcije lica.
Luna ne krije da se s vremena na vreme podvrgne ponekoj estetskoj korekciji, što je uradila i sada.
Ovoga puta svoje iskustvo podelila je sa fanovima.
Luna Đogani na estetskoj korekciji Foto: Printscreen Instagram
- Danas smo radili minimalno zatezanje podbratka, bezbolno, bez oporavka, a nakon par dana već imate rezultate - napisala je ispod fotografija koje je podelila na Instagramu.
Na račun Luninog izgleda nizali su se komentari, a osmeh koji nije skidala sa lica jasno pokazuje da joj promena i te kako prija.
Luna Đogani i Marko Miljković u provodu:
