Tea Tairović priredila je sinoć spektakl za pamćenje u krcatom klubu u Zagrebu, ali jedan trenutak sa njenog nastupa posebno je dirnuo publiku i izazvao talas emocija.

Naime, u čast nedavno preminulog velikana narodne muzike Halida Bešlića, Tea je izvela njegov legendarni hit „Dvadesete“. Ona je sjajnom izvedbom izazvala lavinu emocija u publici, a svi prisutni pevali su sa njom u glas.

Zna za kolegijalnost

Tea Tairović pokazala poštovanje prema preminulom kolegi Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram/tea_tairovic

Snimci  kako muzička zezda emotivno izvedi numeru kolege preplavili su društvene mreže u rekordnom roku, skupljajući brojne lajkove, komentare i preglede. Ona je publiku i ljude na mrežama oduševila ovim potezom i emotivnoj posveti jednom od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije.

Kako je njena izvedba Halidovog hita sinoć u Zagrebu izgledala možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Tea peva Halida Izvor: Instagram

 Tea Tairović je sinoć još jednom pokazala da, osim što je muzička senzacija nove generacije, ima i poštovanje prema muzičkim legendama koje su obeležile prostor i vreme.

Ne propustiteStars"RADO, JAVI MI SE, NAPRAVIĆU OD TEBE..." Poznati muškarac se javno obratio pevačici, ima šok ponudu za nju, pa opleo: Gora si od Tee Tairović
Boki 13 (1) copy.jpg
StarsTea Tairović u Bugarskoj dobila svoju ZVEZDU! Njeno ime osvanulo pored imena holivudskih glumaca, svetskih muzičkih zvezda i jednog predsednika! (FOTO+VIDEO)
tea.jpg
StarsPOZNATI ŠVALER ODLEPIO ZA TEOM TAIROVIĆ! U rijalitiju saznao da je postao otac, a sad bacio oko na pevačicu, sve obelodanio javno: "Kako je dobra..."
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
StarsOVE PEVAČICE NISU JURILE NI KOLEGE NI BIZNISMENE: Njoj konobar ostvario snove, nju niko ne sme da dira zbog supruga, a ona našla muža na fejsbuku
Svadba venčanje novac

 Sin Halida Bešlića u suzama:

Halidov harmonikas i sin placu Izvor: Halidov harmonikas i sin placu