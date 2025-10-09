LAVINA EMOCIJA NA NASTUPU TEE TAIROVIĆ: U čast pokojnog Halida Bešlića izvela njegov čuven hit, krcat klub u Zagrebu uglas pevao sa njom (VIDEO)
Tea Tairović priredila je sinoć spektakl za pamćenje u krcatom klubu u Zagrebu, ali jedan trenutak sa njenog nastupa posebno je dirnuo publiku i izazvao talas emocija.
Naime, u čast nedavno preminulog velikana narodne muzike Halida Bešlića, Tea je izvela njegov legendarni hit „Dvadesete“. Ona je sjajnom izvedbom izazvala lavinu emocija u publici, a svi prisutni pevali su sa njom u glas.
Zna za kolegijalnost
Snimci kako muzička zezda emotivno izvedi numeru kolege preplavili su društvene mreže u rekordnom roku, skupljajući brojne lajkove, komentare i preglede. Ona je publiku i ljude na mrežama oduševila ovim potezom i emotivnoj posveti jednom od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije.
Kako je njena izvedba Halidovog hita sinoć u Zagrebu izgledala možete pogledati u nastavku ovog teksta.
Tea Tairović je sinoć još jednom pokazala da, osim što je muzička senzacija nove generacije, ima i poštovanje prema muzičkim legendama koje su obeležile prostor i vreme.
