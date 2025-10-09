Od kad se saznalo da je Halid Bešlić izgubio bitku sa najtežom bolešću u 72. godini života, glavna tema u gradu na Miljacki je sećanje na pokojnog pevača.

Sarajevo zavijeno u crno

U svim ugostiteljskim objektima priča se o Halidu i puštaju se isključivo njegovi vanvremenski hitovi, pa tako i u jednoj od najpoznatijih i najstarijih burekdžinica u gradu.

U trenutku kad smo mi ušli, čule su se reči pesme “Požuri”, a radnici su sa suzama u očima spomenuli Halida.

- Ode naš Halid, legenda naša. Celo Sarajevo samo o njemu priča i puštaju se njegove pesme. Ne prestajemo da plačemo. Njega nema ko nije voleo - rekli su nam u burekdžinici.

"Romanija" posvećena rodnom zavičaju

Veliki Halidov hit je i pesma "Romanija". Neizostavna je na svakom slavlju, a inspiracija za pesmu bio je pevačev rodni zavičaj.

- Nisam ja napisao "Romaniju", mada mnogi misle da jesam, ali je istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o

svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav - rekao je

Halid svojevremeno za Srpskainfo i dodao:

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali da to ne bude nešto jeftino, tipa "selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!" A

"Romanija" je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog

narodnog duha i lirske ljubavne priče.

Evo gde će biti sahranjen legendarni pevač

Podsetimo, komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti pokopan na gradskom groblju Bare.

