Pevač Emir Brunčević otkrio je da Šako Polumenta nije snimio duet sa njim, iako su imali dogovor da to urade. Naime, Emir je gostovao u emisiji kod Ognjena Amidžića i tom prilikom otkrio da je trebalo da snimi duet sa Šakom Polumentom, ali da je došlo do problema.

- Trebalo je da imamo duet. Dogovorili smo se da snimimo pesmu koju je on snimio još pre 20 godina, pesma u koju sam ja stvarno zaljubljen, zove se "Dete ulice". Sve smo bili dogovorili i to sve po njemu, kako njemu paše da dođe. Međutim, dan pre snimanja, on mi je samo javio da je bolestan, a istog dana je slao njegove "poznate snimke" našim zajedničkim prijateljima: "Ajde dođi na plažu, lepo je vreme" - rekao je pevač.

Sada se oglasio Šako Polumenta i izneo svoju stranu priče.

- Moji prijatelji su hteli da mu učine da snimi spot sa mnom, više puta sam mu pomogao na početku karijere u smislu da sam mu dao mikrofon na mojim nastupima. Zvao me je da snimimo pesmu i toga dana sam ga pozvao putem video-poziva gde je jasno video da sam bolestan. Imao je priliku da vidi i kolika mi je izmerena temperatura. Rekao sam mu da ćemo snimiti za 3-4 dana kada budem bolje, a u međuvremenu mi je poslao i snimak strofe koju je on otpevao i meni se to nije svidelo. Moje pesme su pre svega emocija, te se njegovo zavijanje nije uklopilo u zamisao. Ja sam gigant za njega i valjda imam pravo da ne prihvatim nešto. Kada je tako kukavički u emisiji govorio, onda je trebao i da pročita poruku koju sam mu poslao - rekao je Šako, nakon čega je poručio da je Brunčević ispao krajnje neprofesionalan.

- Koliko je samo novca zaradio od mojih pesama, ali je na kraju ispao krajnje nezahvalan i neprofesionalan. Neka se okrene kroz svoj muzički život, koliko je para uzeo na moju pesmu. Samo na pesmu "Sin poroka" je uzeo bakšiša u vrednosti jednog stana - tvrdi Šako.

Svi znaju ko je Šako, a niko ne uzna kako se zove

Šako Polumenta na estradnoj sceni više je od 3 decenije, i jedan je od omiljenih pevača kako muškog tako i ženskog dela publike.

Njegove hitove svi znamo, a malo ko zna kako se pevač zapravo zove.

On je rođen kao Sakib Polumenta 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju. Šako je postao jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni Balkana.

Njegovo umetničko ime postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu.

