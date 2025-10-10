Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pošto-poto želi da upozna Lepu Lukić, naročito posle intervjua koji je pevačica dala Bokiju 13. Jutjuber tvrdi da će uložiti napor samo da bi muzička diva pristala da se vidi s njim, a taj trenutak će, ako dođe, da ovekoveči i obelodani.

- Ja tebe zaista ne znam, Lepa, ali bih voleo da te upoznam. Mislim da ove ili sledeće godine moram da snimim i organizujem dejt s Lepom Lukić. To mora da se desi - rekao je Bogdan u lajvu na Jutjubu.

Ne zanima je Baka Prase

Drži do sebe

Zato smo pozvali pevačicu, koja je bila striktna.

Pokušali smo da je uverimo u njegove dobre namere, ali uzalud.

Odgovorila u jednom dahu

- Lepo je to što je on oduševljen. On je demantovao da je bio sa mnom i bio je iskren. Neću da dovedem u situaciju narod da misli da lažem, jer ako odem kod njega, onda ću potvrditi nešto što je bila laž. Karleuša je lupila kako je on spavao sa mnom, pa ga je dovela u situaciju da mora da demantuje. Da se neko zeza sa mnom u ovim godinama, ne pada mi na pamet. Želim mu sve najlepše - poručuje Lepa.