Zorica Marković je postala prava poslovna žena. Kada ima nastupe, muzička zvezda sa zadovoljstvom peva jer još uvek nije okačila mikrofon o klin, ugostiteljski objekat joj radi kao švajcarski sat, a već traži plac na kom planira da zida apartmane.Pevačica ne gubi vreme, nego se upustila u ozbiljan biznis.

Tačno zna šta želi u biznisu

Zorica Marković je uspešna žena



- Kad nije u rijalitiju, ona sebi napravi ozbiljan posao. Markovićeva ne miruje, ona radi punom parom. Verujte mi da je uposlena i kada spava. Kafana joj odlično radi i onda već ima u planu nove investicije i projekte. Nije da je pevanje ne zanima, ali bira gde će i kada će da se pojavi i peva. Ulaže novac u nekretnine i traži plac na kom će da pravi apartmane. Osmislila je sve, samo je ostalo da se realizuje. Svakako, novac koji bude zaradila u rijalitiju ove sezone uložiće u nekretnine - priča naš izvor blizak pevačici.



Zorica je nedavno za medije i sama ispričala kako svakog jutra prva dolazi na posao i radi sve što i njeni zaposleni.

- Ma kakva gazdarica, zavlačim ruke i u klozet, i u sudoperu i u kuhinju, samo što ne znam da nosim ajncer, za konobara nikad nisam bila... Ja prva dođem ovde, u šest, zalivam cveće, čistim baštu, pomognem zaposlenima. Onda idem u nabavku, pa se vratim - rekla je nedavno Zorica.

Sve drži pod kontrolom

Zorica Marković izvređala sve oko sebe Foto: Printscreen

Folk pevačica i rijaliti zvezda decenijama živi u Jajincima, gde je sagradila svoj raj.

Učešće u nekoliko rijaliti programa, tezge po svadbama i veseljima, kao i vođenje nekoliko kafana i restorana, omogućili su joj ovu nekretninu, čija je procenjena vrednost oko 300.000 evra. Ona je svoje znanje i veštine unovčila i samo širi biznis.

- Naravno da se isplatio rijaliti. Hvala bogu i ljubim ruke onima koji god pruže šansu da zaradim. Da li su koncerti, svadbe, rijaliti, poštovala sam onog ko mi pruži šansu da zaradim. Ostavim dobar utisak na nastupima i idem dalje. Uvek me u pauzi između dva rijalitija ljudi zovu. Idem da pevam, da li za velike pare ili za džabe, mogu da biram. Imam izbor, pored toga držim i kafanu. U rijalitiju se bar nerviram za novac, a napolju za džabe - rekla je kroz smeh Markovićeva svojevremeno.