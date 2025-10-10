Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je pre tri dana, a čitav region pati za legendom narodne muzike. Od Makedonije do Slovenije svi se prisećaju velikog čoveka i muzičke zvezde kroz najlepše uspomene.

Najveću počast Halidu odaju njegove Sarajlije, pa su pre dve noći organizovale veliki skup na platou kod Skenderije. Hiljade tužnih lica kroz suze su pevale najveće hitove bosanske zvezde, a među njima je bio i sin pevača Eldin Dino Bešlić, kao i pevačev harmonikaš. Obojica su bila potpuno slomljena od bola.

Nije se mučio

Bešlić je preminuo u bolnici u Sarajevu, a kako saznajemo, porodica muzičke legende je na sve načine pokušavala da pomogne i spase život svom voljenom.

- Porodica je preko prijatelja stupila u kontakt s raznim lekarima iz inostranstva koji su komunicirali s doktorima iz Sarajeva i stalno su bili na vezi i pokušavali na sve načine, pomoću lekova i terapija, da spasu život Halidu. Ovaj vid lečenja pomogao je pevaču da nema bolove, da bude svestan i komunikativan do poslednjeg trenutka, a kada je došao momenat da napusti ovaj svet, lekari su se pobrinuli da i to prođe bezbolno, maltene je zaspao i tako izdahnuo. Nije se mučio - kaže izvor Kurira i dodaje da je jedan vid lečenja posebno pomogao Halidu.

- S obzirom na to da je bolovao od jetre, logično da mu je krvna slika bila loša, pa su lekari morali da mu menjaju krv da bi izdržao proces lečenja koji je bio težak. Krv mu je menjana na svaka dva dana, i to je davalo odlične rezultate. Halid se osećao dobro, bio lepo raspoložen, ali iz dana u dan njegovo zdravstveno stanje je bilo sve ozbiljnije. Brojne metastaze u telu bile su jače od njega i on to nije mogao da izdrži - rekao nam je izvor.

Ove informacije delimično je potvrdio i Halidov dugogodišnji saradnik, šofer Vlado, koji je u izjavi za Vijesti.ba kazao da je Bešlićev sin pronašao lekare iz inostranstva koji su bili uključeni u njegovo lečenje.

Da je folk legenda imao svu pažnju i negu u bolnici u Sarajevu, govori i fotografija koja je nastala za vreme lečenja, a na kojoj se može videti kako se pored pokojnog pevača nalaze tri medicinske sestre koje su sve vreme bile uz njega.

Teška dijagnoza

Podsetimo, Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. nakon borbe sa opakom bolešću - kancerom jetre. Dženaza će se klanjati u ponedeljak posle podne (13.30) u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop će se obaviti u 15 sati na gradskom mezarju Bare.

Tevhid će se proučiti istog dana posle ikindije namaza (16.00) u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Među ožalošćenima navedeni su supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamija i Belmin-Kan, sestre Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka, mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Zanimljivo je i to da će Bešlić na groblju počivati pored slavnog Kemala Montena, muzičara s kojim je bio prijatelj tokom života. Monteno je preminuo 2015. godine.

