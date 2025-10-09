Slušaj vest

Na društvenim mrežama nedavno se pojavio retko viđen snimak pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Naime, u gostovanju kod legendarnog Minimaksa, Arkan je izveo čuvenu pesmu Elvisa Prislija "Wooden Heart", i to – posvetivši je svojoj supruzi, Ceci Ražnatović.

Korisnici društvenih mreža ostali su zatečeni njegovim nastupom. Glas mu je bio siguran, ton besprekoran, a emocija izražena – toliko da su mnogi zaključili kako je njihova ćerka Anastasija Ražnatović muzički talenat zapravo nasledila od oca, a ne od majke, poznate pevačice.

"Anastasija je talenat nasledila od oca", "Odlično je otpevao, čak i sa korektnim akcentom, izuzev standardnog ‘t’ umesto ‘th’. Sve u svemu – više nego solidno", "Bio je neverovatno harizmatičan čovek! Kao klinka sam se pitala šta Ceca vidi u njemu, a sada mi je jasno – pravi dasa", samo su neki od brojnih komentara ispod videa.

Snimak je ubrzo postao viralan, a korisnici su bili iznenađeni koliko tačno, čisto i sigurno Arkan izvodi pesmu – bez ijednog falša.

"Baš lepo peva", "Što je najzanimljivije – bez ijednog falša", "Nisam znala da je znao i pevati – realno, pevao je bolje od mnogih sa estrade", "Peva bolje od Cece", ređali su se komentari

Bio u vezi sa glumicom

Podsetimo, Ljiljana Mijatović, nekadašnja glumica poznata po ulozi u filmu "Beštije", 1980. godine dobila ćerku Anđelu iz veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zahvaljujući svom izgledu i šarmu, važila je za jednu od najlepših žena tog vremena, ali se pre mnogo godina povukla iz javnosti.

"Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u 'Cepelin'. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima.

