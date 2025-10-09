Slušaj vest

Reper Stefan Đurić Rasta sa devojkom je bio na moru i na brodu gde su uživali za sve pare, a sada je pokazao kako naporno trenira.

Naime, Rasta nikada nije krio da je poročan, a trening mu je pored čajeva koje redovno pije, odličan detoks metod. On se fotografisao dok je bio na spravama za vežbanje, a svi su ga hvalili i hrabrili da samo tako nastavi.

Rasta sada trenira Foto: Printscre

Rastino hapšenje

Inače, nedavno je reper uhapšen zbog posedovanja narkotika u Makedoniji.

Njega su pripadnici policije priveli ispred hotela, kada je krenuo na nastup u jedan klub.

Takođe, Rasta je u oktobru 2020. godine bio uhapšen zbog posedovanja narkotika. On je bio u zatvoru, kao i kućnom pritvoru, a o danima iza rešetaka je govorio je svojevremeno.

- Imao sam jedan prijatan i fin odnos sa ljudima koji su tu na odsluženju kazne, ali i sa čuvarima koji tu rade. Svi smo u zatvoru i moramo da funkcionišemo! Stvarno sam imao mir, pisao sam pesme u sobi sa dvanaest ljudi - ispričao je Stefan.

