Region i dalje tuguje i oprašta se od Halida Bešlića koji je preminuo u utorak, nakon kraće i teške bolesti u 72. godini života. Na hiljade Sarajlija na Skenderiji plakalo je za pevačem, a atmosferu u Sarajevu ispratila je i Kurir televizija.

Sarajevo zavijeno u crno nakon smrti pevača Foto: Petar Aleksić

Novinar Kurira Aleksandar Panić izveštava da je celo Sarajevo u znaku pesama Halida Bešlića.

- Sinoć je u centru grada na Skenderiji, ispred doma mladih, održan jedan skup, gde je oko 5.000 ljudi i poštovalaca Halidove muzike došlo i pevalo njegove pesme. U jednom momentu je bila i bakljada. Halidov sin se oglasio i zahvalio se svima koji su uz porodicu u ovim teškim danima - kaže Panić.

restoran sarajevo.jpg
Foto: Kurir Televizija

Ekipa Kurir televizije posetila je i jedan od lokala koji je spadao u omiljene Halida Bešlića.

- Posetili smo i restoran gde je Halid svakodnevno dolazio kada je bio u dobrom zdravstvenom stanju gde smo porazgovarali sa zaposlenima, oni su nam rekli da su ožalošćeni Halidovim odlaskom, ali da će uspomena na njega večno živeti - rekao je Panić i dodao:

KURIR TELEVIZIJA U SARAJEVU - Posetili smo restoran koji je Halid Bešlić svakodnevno obilazio, samo dan pre u uglu i dalje stajale njegove stvari! Izvor: Kurir televizija

- Samo dan pre našeg dolaska na to mesto, u uglu restorana nalazila se i flaša sa pivom, čaša i naočare Halida Bešlića, ali ostaje mesto koje je zauvek upražnjeno Halidovim odlaskom i napuštanjem ovoga sveta.

