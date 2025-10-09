Bora Santana i Aleksandra Jakšić u ljubavi
BORA SANTANA KRENUO DALJE! Smuvao se sa opasnom rijaliti učesnicom: Ceo dan se smejali, pipkali i mazili (VIDEO)
Rijaliti učesnik Bora Santana uživa u ljubavi sa učesnicom "Elite 9" Aleksandrom Jakšić.
Bora Santana razveo se pre nepunih nedelju dana od bivše supruge Milice Kemez i tom prilikom istakao da se nada da će u ovoj sezoni "Elite" pronaći ljubav. Želja mu se, izgleda, brzo ostvarila.
Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić
Pronašao novu
Odmah nakon razvoda i velikog slavlja koji je imao, rijaliti učesnika je krenulo u muško-ženskim odnosima. On se neočekivano zbližio sa Aleksandrom Jakšić, sa kojom provodi svaki momenat u Beloj kući.
Njih dvoje su noćas razmenjivali poljupce u krevetu, a ni pred cimerima nisu krili emocije koje su ih ponele. Iako još uvek nisu ozvaničili vezu, svi ih već posmatraju kao novi par "Elite 9".
