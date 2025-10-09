- Išle smo zajedno u osnovnu školu: Yin i Yang. Najviša i najniža devojka u razredu. Vukovci. Svađale smo se vrlo često, jer nijedna nije htela da popusti. Ali i da nismo, volele smo iste stvari kao što su muzika, serije, sport. Tu su se Yin i Yang spajale, sudarale. Sećam se da sam dolazila kod tebe i da si imala milion CD-ova i kaseta. Dolazila sam i gledale smo serije, filmove. Beše serija „Will & Grace“? Opsednuta si bila sa njom i jele Bake & Rolls garlic. Sećam se koliko si bila odlična u sportu, uvek si nosila zaštitnike za kolena (plave boje?) kad ideš na trening. Imala si kovrdžavu tamnu kosu. Sećam se da si se pred kraj osnovne škole zaljubila u jednog dečka. Ti ozbiljna i staložena, odličan đak... On moje visine, pedeset neopravdanih – tvoja, čini mi se, prva simpatija. Mladost ludost. Sećam se da smo volele Guaranu. Bila je baš skupa kada je izašla, ono staro pakovanje, pa smo delile na odmoru između časova. Sećam se da sam te videla. Bila si pred kraj studija i pričala si mi da si počela da radiš u dobroj firmi u Novom Sadu i da si napredovala. Onda sam čula da si se i udala. Neću ga spominjati. Ponovo sam sve te uspomene naglas rekla kada sam nedavno srela tvoje roditelje. Tamo, na mestu gde, kad god dođem u naš rodni grad, svratim i popričam s tobom. Ispričam ti šta mi se dešava u životu, sve moje dileme. Da se smirim, jer znam da je sve što si doživela bio stres. Tvoj okidač bolesti. I onda sam tvojim roditeljima ispričala na koji način si ti meni potpuno promenila život od te 2022. godine. Sanduk sa našim godištem: 1989. Oni su mi ispričali nešto prelepo, što ću zadržati za sebe. I rekli su mi jednu stvar, da si uvek tu, samo fizički nisi, ali ti si tu. Pričala sam sa tvojim roditeljima o svemu. O svemu ovome što sam napisala i o još mnogo toga. Oni su podelili sa mnom toliko stvari koje nisam znala. Bila sam još ponosnija na tebe, na ono na šta si se odvažila u najtežim trenucima. Sigurna sam da si svojim roditeljima promenila život već kad si se rodila. Ne znam da li još nekome za života, ali ono što treba da se zna jeste da jesi – meni. Samo nisi morala na ovaj način. Morala sam da napišem, da ne ostane samo u mojoj glavi - napisala je Kristina, uz pesmu Tejlor Svift "Ruin the friendship".