PEVAČ SPASIO DEVOJKU SAMOUBISTVA: Vanja Lakatoš od devojke dobio tetovažu u znak zahvalnosti: Jedna žena je istetovirala moj lik...
Pevač Vanja Lakatoš podelio je dirljivu priču u emisiji "Amidži šou", otkrivši da je jednoj devojci, prema njenim rečima, spasio život, a ona mu se zahvalila na neobičan način — istetovirala je njegov lik.
U okviru rubrike "Pitanja sa Instagrama", Vanja je dobio pitanje da li pamti neko posebno udvaranje, bilo na nastupima ili putem društvenih mreža. Bez mnogo razmišljanja, prisetio se ovog neobičnog susreta.
– Jedna žena je istetovirala moj lik, došla na nastup i pokazala mi tetovažu. Ceo moj lik, a ispod piše moje ime. Rekla mi je da sam joj spasio život – ispričao je Vanja. – Htela je da se ubije, ali je naišla na moje pesme, koje su joj dale snagu da nastavi dalje.
Podsetimo, Vanja Lakatoš je javnosti postao poznat još 2014. godine, kada se pojavio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", posle čega je snimio svoju prvu pesmu. Kasnije se takmičio i u popularnom šouu "Zvezde Granda", čime je dodatno učvrstio svoju muzičku karijeru.
Bonus video