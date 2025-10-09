Slušaj vest

Bosna i Hercegovina se oprašta od velikana muzičke scene Halida Bešlića, a sada je knjiga saučešća povodom smrti Halida Bešlića otvorena je u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, gde građani imaju priliku da iskažu poslednju počast ovom legendarnom umetniku.

Knjiga saučešća otvorena je danas, 9. oktobra, u Gradskoj većnici u Sarajevu.

Građani mogu da se upišu svakog dana od 9 do 17 časova, sve do ponedeljka, 13. oktobra, u 12 časova.

Među prvima koji su se upisali bili su i radnici KJKP Rad Sarajevo, koji su na ovaj način izrazili zahvalnost za sve što je Halid učinio tokom svog života.

Jedan od posvetnih zapisa u Knjizi žalosti glasi:

- Dragi Halide, poznajem te od detinjstva. Radujemo se tvojoj pesmi... Hvala ti za sve što si nam dao kao društvu. Neka te Allah blagoslovi nebom. Ove reči odražavaju emocije mnogih koji su voleli njegov rad i ličnost.

Sahrana u ponedeljak

Inače, sahrana Halida Bešlića biće održana u ponedeljak, 13. oktobra.

Nakon podnevne molitve u 13:30 časova u haremu Gazi Husrev-begove džamije, poslednji ispraćaj održaće se na gradskom groblju Bara u 15 časova. Očekuje se veliki broj ljudi koji će doći da se oproste od muzičke legende.

