Jasmina Filipović je privukla veliku pažnju kao bivša žena Darka Filipovića, a iako nije htela nikad da se eksponira, nedavno se našla u žiži interesovanja zbog priče o njenom ljubavniku koji je uhapšen zbog sumnje da je ukrao 1,25 miliona evra iz prostorija nemačke kompanije.

Iako je ovaj događaj podigao veliku prašinu u javnosti, Jasmina se, čini se, ne osvrće na prošlost i odlučila je da nastavi dalje sa životom. Njene najnovije objave na društvenim mrežama govore upravo tome u prilog.

Na fotografijama koje je podelila vidi se kako uživa na veselju u društvu bliskih prijateljica, nasmejana i opuštena, daleko od bilo kakvih afera, a kako je nije bilo dugo, izazvala je lavinu reakcija.

Kako je Jasmina upoznala ljubavnika sa kojim je otišla posle razvoda od Darka?

Priča se da su Darko i Jasmina zajedno upoznali njenog sadašnjeg partnera dok su bili na Tajlandu. Na pitanje šta se desilo pa su se razveli, pevač je ovako odgovorio:

„Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote. Želim joj sve najbolje“ dodao je Darko za Republiku.

S druge strane navodno je Jasmina otkrila njegove poruke upućene drugoj ženi, što je dovelo do burne svađe. On je reagovao optužbama, tvrdeći da ga je ona varala sa njegovim bliskim prijateljem.

Nakon toga, brzo je usledilo iseljenje: "ona se s ćerkom iselila iz stana u naselju Braće Jerković, ali je tek sada i zvanično okončan njihov brak", rekao je tada prijatelj para.

"Bolje dobar razvod nego loš brak! U kontaktu smo samo zbog ćerke i ne bih to više komentarisala jer nisam javna ličnost," rekla je tada Jasmina.

"Dugo me je varala s najboljim drugom"

Prošle godine je kao bomba odjeknula vest da su se pevač Darko Filipović i njegova supruga Jasmina razveli posle 12 godina. Tu vest je potvrdila Jasmina,a potom se i oglasio folker i izneo detalje.

Nakon čega se oglasio i sam pevač i tim putem izneo šokantne optužbe na račun bivše supruge.

- Ne znam šta bi trebalo da kažem na sve ono što je ona izjavila, osim da, ako je već davala izjavu, trebalo je da kaže istinu, a ne da priča ono što njoj odgovara - rekao je Darko, pa nastavio:

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - dodao je Filipović, pa se obratio bivšoj za kraj:

- Želim joj sve najbolje - izjavio je pevač za medije.

