Nerio je za majku Situ rekao da je zla žena

Nakon ulaska u rijaliti, Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, ne prestaje da iznosi porodične tajne pred kamerama. Tokom emisije "Pitanja gledalaca", izneo je šokantnu tvrdnju – njegova majka je, prema njegovim rečima, bila na psihijatrijskom lečenju.

Ova izjava izazvala je burne reakcije među gledaocima, ali i među ostalim učesnicima rijalitija, koji nisu krili iznenađenje zbog njegove otvorenosti i spremnosti da iznese ovako intimne detalje iz porodičnog života.

- Nerio, rekao si sinoć da je Sita bila dva puta na psihijatriji. Ko je tada brinuo o vama? - glasilo je pitanje.

Nikica i Grofica. Ona ne bi bila dugo u ludnici, pustili bi je posle dva dana - rekao je Nerio.

Inače, nedavno je o Neriju govorila Aneli Ahmić.

"Nikada Sita nije bila nasilna prema njemu. On je samo bio jedan dečak koji je bio najbolji. On je sam izabrao svoju veru, otac mu je katolik, mi smo muslimani... Jedan dan sam došla i pitam ga otkud ti da klanjaš? Bio je za poželiti, niko ga nije prisiljavao na to. Bio je jedini kući koji je to radio. Kaže osetio sam samo to i tako je krenuo. Od 10-14 se tako toga držao. Nakon toga je upoznao tu devojku Hanu, ona je starija od njega dve, tri godine, gde je sve krenulo nizbrdo, ona je u tom periodu pušila travu, majka", kaže Ahmićeva i nastavlja:

"Primetili smo da je čudan, da nije više prisutan, prestao da igra igrice, promenio se, dolazio kući izbezumljen na nekim supstancama... Svi smo to primetili ne samo Sita. Svi smo pokušali da razgovaramo sa njim. Prvo je počelo da pronalazimo rizle i travu i kroz taj period smo primećujemo da neće da spave, da koristi neke teže narkotike Došao je trenutak kada je on njoj napravio dete, ona je tad već bila na težim opijadima... Mi to kao porodica nismo mogli da prihvatimo, ali doveli smo ih u porodičnu kuću, opremila sam sve... Sita proživljava najteži pakao. Ona je u 20. godini proživela pakao kada je izgubila muža. Ovo je sada još gore 10 puta. Zamisli kada vidiš dete u rijalitiju da pljuje svoju majku....

Neiro želi svadbu u Eliti

Podsetimo, Nerio Ružanji želi da pravi svadbu u Eliti, sve priznao u programu uživo

Tokom dana emitovala se emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić.

Oni su ugostili Neria Ružanji, koji je progovorio o svadbi u "Eliti".

- Ja bih hteo crno odelo, smoking, bela košulja i hrana i piće za sve. Dobra žurka, hrana i veselje. Još ne znam kad će da bude, neka kaže Hana kad je ona spremna. Voleo bih da bude u Eliti i da ceo svet vidi našu ljubav - rekao je Nerio.

