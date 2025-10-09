Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora došla je na ideju da nakon izlaska iz Bele kuće otvori diskoteku za pse gde bi im vlasnici organizovali rođendane.

Matora je rešila da život uzme u svoje ruke i da se posveti porodici, devojci, ali i poslovnim planovima od kojih će zarađivati u budućnosti.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

Kako je otkrila, ona je kupila plac na Fruškoj gori, prvenstveno kako bi ocu i pokojnoj majci ispunila želju, a plan je bio da sagradi nekretnine koje bi kasnije izdavala.

Pseća žurka

Međutim, u devetoj sezoni "Elite" dobila je novu ideju, gledajući svog psa kome po izlasku iz rijalitija mora da proslavi rođendan.

- Znaš kakav ću prvi rođendan da mu napravim napolju. Sedam godina mu slavimo zapravo. Ja ću kerove zvati na žurku, neću ljude. Zvaću Foksi, moju drugaricu Anu Korać, ona voli kerove, Mićuna. Sto posto ima neka igraonica za kerove. Ako nema, ja ću to otvoriti - rekla je Matora, pa nastavila...

- Iznajmila bih im diskoteku. To nikad nisam čula. Ovi da imaju da popiju kafu, a za njih bih našla animatore. Svako bi dobio sliku sa slavljenikom i ostalim kerovima. To je baš dobra fora za biznis. Razmišljam o tome - rekla je Jovana Tomić Matora.

Ne propustiteStars"MNOGO SAM JE VOLELA" Matora priznala koliko je Anita razorila njenu dušu: Bilo mi je teško...
nasss-1.jpg
StarsMATORA ULAZI U ELITU S DRAGANOM, A SA SOBOM SU PONELE I BEBU! Tomićeva ushićena: Iznenadila me je….
Matora i Dragana ulaze u Elitu
StarsSVE ISTI UČESNICI ULAZE U ELITU 9! Na lekarskom pregledu gotovo niko novi, a pojavila se takmičarka koja je tu skoro kao i Lepi Mića
ELITA 9 LOGO.png
StarsMATORA UHVAĆENA U KRAĐI! Kamera snimila sve: Čučnula, provukla ruku pa krenula da grabi (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-20 at 1.46.16 AM.jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP554 Izvor: Kurir TV