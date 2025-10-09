Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora došla je na ideju da nakon izlaska iz Bele kuće otvori diskoteku za pse gde bi im vlasnici organizovali rođendane.

Matora je rešila da život uzme u svoje ruke i da se posveti porodici, devojci, ali i poslovnim planovima od kojih će zarađivati u budućnosti.

Kako je otkrila, ona je kupila plac na Fruškoj gori, prvenstveno kako bi ocu i pokojnoj majci ispunila želju, a plan je bio da sagradi nekretnine koje bi kasnije izdavala.

Pseća žurka

Međutim, u devetoj sezoni "Elite" dobila je novu ideju, gledajući svog psa kome po izlasku iz rijalitija mora da proslavi rođendan.

- Znaš kakav ću prvi rođendan da mu napravim napolju. Sedam godina mu slavimo zapravo. Ja ću kerove zvati na žurku, neću ljude. Zvaću Foksi, moju drugaricu Anu Korać, ona voli kerove, Mićuna. Sto posto ima neka igraonica za kerove. Ako nema, ja ću to otvoriti - rekla je Matora, pa nastavila...

- Iznajmila bih im diskoteku. To nikad nisam čula. Ovi da imaju da popiju kafu, a za njih bih našla animatore. Svako bi dobio sliku sa slavljenikom i ostalim kerovima. To je baš dobra fora za biznis. Razmišljam o tome - rekla je Jovana Tomić Matora.

