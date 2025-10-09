Slušaj vest

Bosanskohercegovački tekstopisac Fahrudin Pecikoza sarađivao je sa Halidom Bešlićem, a sada je ispričao detalje njihovog druženja.

On se, naime, prisetio legendarnog pevača koji je preminuo 7. oktobra u 72. godini nakon teške bolesi.

- Kako sam? Kako ću biti... Život ide dalje, mora da se nastavi, ali posle ovoga će stati mnogo stvari. Halid je poslednjim svojim dahom prosuo ljubav po ovoj napaćenoj zemlji, po Balkanu. Oseti se to, kod svih... Svima je teško i žao. Narod... Sede, piju kafu, kad je Halid umro - muk. Ja sam bio u kontaktu s njim. Svi smo to očekivali, bio je teško bolestan, pripremali smo se za to, ali čovek nikad ne može da se pripremi za to. Ja sam bio u kontaktu s njim preko video-poziva. Supruga i ja smo otišli da ga vidimo, ona je htela. Tako je bio jak čovek - priča on i dodaje:

- On je imao strpljenja. Ja nekad nemam strpljenja za ljude, a on je za svakog imao lepu reč. Znate, kad ljudi dođu... On se i dalje družio s ljudima iz osnovne škole. Vozio se u "golfu dvojci", svi očekivali limuzine... To je čovek koji ništa nije kalkulisao u životu.

On je Halidu napisao čuvenu "Miljacku".

- Nisam mnogo, pet, "Miljacku". Ne volim da me ljudi vezuju kroz autorski rad sa Halidom, ja sam mu bio kućni prijatelj. On je hit sam po sebi. To je privilegija kad ti on otpeva pesme. Sad su svi kao učestvovali u stvaranju Halidove karijere... Kaže jedna stara, "pobeda ima sto očeva, samo je poraz siroče". Kad imaš privilegiju da pišeš za Halida... Ja sam izrecitovao par stihova za "Miljacku", rekao je: "Dobro". I Željko Joksimović je bio gost, odmah je pristao da radi. To je bilo sve u roku od pet minuta. Kod njega nema ubeđivanja. Samo kaže "da" ili ne" - ispričao je, pa otkrio kako je nastala "Miljacka":

- Znate, ovde ima Begova džamija, osoba kad pokloni nešto gradu, to je u vakufi, to je poklon. Onda je napisano da to ne može biti imam, hodža s one strane Miljacke. Onda se ja zezao sa ove leve strane. Onda su mi objasnili da pre, svake godine Miljacka nadođe, odnose mostove, da ne ostane Begova džamija bez hodže. Tad su i veze pucale. To mi je ispričano, meni to zazvučalo super. Evo, ova čaršija piše. Ja sam ovde napisao "prsten i zlatni lanac", gledao šibicare. "Sejdu" sam radio s Milijem, poslao mi je muzikom. Svaki dan sam sedeo s njima i slušao Halida. Pričao: "Kad sam ja sreo Sejdu, bila je kao Lejdi Di" ..

"Sejda je loše, ona je dobar čovek..."

Poznato je da i Bešlićeva supruga vodi bitku sa zdravljem, a on je sada otkrio u kakvom je stanju.

- Ta njihova ljubav... Ona je loše. Jaka je žena, dobar čovek. Ne mogu više, razumite me... Više neće biti osobe kao što je Halid - rekao je on za "Republiku".

kurir.rs/republika

