Slušaj vest

Pevačica Azra Husarkić je već neko vreme u vezi sa milionerom iz Amerike, a pre četiri meseca su dobili i ćerkicu kojoj su dali ime Esma Lena. Sada je prvi put javno podelila detalje njihove ljubavi.

Azra Husarkić Foto: Preent Screen

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Azra je iznenadila sve prisutne kada je emitovan privatni snimak star nekoliko godina, na kojem peva svom partneru Damiru – uspešnom biznismenu poreklom iz Srbije, koji već godinama živi i radi u Americi.

Snimak je izazvao veliku pažnju gostiju u studiju, a Azra je potom otkrila kako je započela njihova ljubavna priča i kako je njihova veza prerasla u porodicu.

- Ljuba Aličić i ja smo radli turneju u Americi 2021. godine i tada sam upoznala svog sadašnjeg muža. Mi smo zapravo pevali za njegovu kompaniju i za ljude koje rade u istoj. Od toga dana se nismo razdvojili i to je bio naš prvi susret. Na ovom snimku je pesma "Ne dam ovo malo duše" i nekako je simbolično pošto sam Ognjene u prošloj tvojoj emisiji pevala tu pesmu i nekako sada ima tu neku poveznicu. To je naš prvi susret, ljubav na prvi pogled i najveća ljubav koja se desila u mom životu - rekla je pevačica.

- Jel si dobila baš veliki bakšiš tada? - pitao je Ognjen.

- Jesam, dobila sam svog muža. Bio je bakšiš i baš puno para. Ne volim da pričam o tome, ali je definitivno najveći bakšiš moj muž i sada sam još bogatija jer imamo dete - dodala je Azra.

1/6 Vidi galeriju Azra Husarkić Foto: Printscreen, Print Screen

Podsetimo, Azra je javnosti poslala poznata učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je važila za favorita, ali zbog zdravstvenog problema njenog oca tada, ona je odustala od takmičenja, ali od karijere nije već je i u trudnoći vredno radila na novim pesmama kako bi publici predstavila svoj prvi album "Jedan".

Kurir.rs

Azra Husarkić o trudnoći: