Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović su 1998. godine zajedno gostovale u emisiji kod Minimaksa, a snimak nastao tom prilikom poslednjih dana viralan je na mrežama.

Na pomenutom snimku vidi se kako Veljko Ražnatović utrčava u studio, skače i vrišti dok Jelena na bini peva svoj veliki hit. Poznata po britkom jeziku Jelena je sada prokomentarisala tu situaciju.

- Sećam se toga, on je bio sladak, ali sa druge strane roditelji koji ne kontrolišu svoju decu koja smetaju drugim izvođačima dok pevaju ili nastupaju nego puštaju da se tu bacakaju i skaču. Ništa nisam rekla jer volim decu, ali prezirem roditelje koji ne kontrolišu svoju decu koja maltretiraju sve nas, koji se bacakaju, vrište, skaču. Takva deca uglavnom izrastu u nevaspitane ljude, dakle, vaspitavajte svoju decu - rekla je Jelena Karleuša, prenosi Informer.

Više od 20 godina netrpeljivosti između Cece i Jece

Sukob između Jelene Karleuše i Cece Ražnatović počeo je još početkom 2000-ih, i to, kako mnogi tvrde, zbog Karleušinog odbijanja da se povinuje nepisanim pravilima tadašnje estradne hijerarhije te je javno prozvala najpre Svetlaninog supruga Arkana, a potom i samu pevačicu. U kultnoj emisiji „Maksovizija“ 2005. godine, Karleuša je otvoreno odgovorila tada izuzetno moćnom Ražnatoviću što je pokrenulo lavinu događaja.

U godinama koje su usledile, Karleuša je u više navrata isticala da joj se Ceca nikada nije direktno suprotstavila:

- Nikad nije smela da me pogleda u oči, uvek je imala nekog da govori umesto nje Ili advokata, ili neke "likove". To je razlika između nas-ja ne bežim,ne krijem se, ja govorim- rekla je Karleuša svojevremeno.

Sudnica kao mesto okupljanja

Njihova prepucavanja više puta su završavala na sudu. Ceca je tužila Karleušu zbog uvreda, a Karleuša je, s druge strane, više puta isticala da će „istina jednog dana izaći na videlo“. Javnost je godinama pratila ovaj duel u nastavcima, poput serije sa neizvesnim krajem.

U tabloidima se godinama unazad mogu pronaći naslovi poput: „Ceca tužila Karleušu zbog izjave u emisiji“ ili „Karleuša o Ceci: Ona je simbol mraka devedesetih“. Ni jedna, ni druga nisu se trudile da to demantuju - svaka na svoj način.

Za razliku od većine pevačica koje biraju mirniji kurs, Karleuša je retko birala prećutkivanje. Njene izjave često su bile usmerene na licemerje na estradi, patrijarhalne vrednosti, i dvostruke standarde. U jednom intervjuu rekla je:

-Ja sam jedina koja se usudila da govori. Zbog toga sam plaćala cenu, ali nikada nisam klekla.

