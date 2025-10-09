Slušaj vest

Pevač Emir Brunčević otkrio je u emisiji "Amidži šou" da je njegov kolega Šako Polumenta trebalo da snimi spot s njim, ali se, kako tvrdi, na snimanju nikada nije pojavio, uz – kako kaže – lažna opravdanja.

Njegova ispovest izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, a podršku mu je javno pružila i pevačica Jasna Šćepanović, koja se zbog toga sada našla na meti kritika od strane Polumente.

Nakon Emirovog gostovanja, Jasna je kolegi ostavila šaljiv, ali podržavajući komentar, što je dodatno podgrejalo tenzije u javnosti

"Nemoj tako Emire, opet će Šako Polumenta reći da želimo da budemo poznati preko njegovog imena" - napisala je Jasna.

Oglasio se Šako Polumenta

Podsetimo, Šako Polumenta nakon Emirovih tvrdnji oglasio se i sve demantovao

- Moji prijatelji su hteli da mu učine da snimi spot sa mnom, više puta sam mu pomogao na početku karijere u smislu da sam mu dao mikrofon na mojim nastupima. Zvao me je da snimimo pesmu i toga dana sam ga pozvao putem video-poziva gde je jasno video da sam bolestan. Imao je priliku da vidi i kolika mi je izmerena temperatura. Rekao sam mu da ćemo snimiti za 3-4 dana kada budem bolje, a u međuvremenu mi je poslao i snimak strofe koju je on otpevao i meni se to nije svidelo. Moje pesme su pre svega emocija, te se njegovo zavijanje nije uklopilo u zamisao. Ja sam gigant za njega i valjda imam pravo da ne prihvatim nešto. Kada je tako kukavički u emisiji govorio, onda je trebao i da pročita poruku koju sam mu poslao - rekao je Šako, nakon čega je poručio da je Brunčević ispao krajnje neprofesionalan.

- Koliko je samo novca zaradio od mojih pesama, ali je na kraju ispao krajnje nezahvalan i neprofesionalan. Neka se okrene kroz svoj muzički život, koliko je para uzeo na moju pesmu. Samo na pesmu "Sin poroka" je uzeo bakšiša u vrednosti jednog stana - tvrdi Šako.

