Pevač Joca Stefanović oštro je prokomentarisao ponašanje pojedinih kolega na nastupima, posebno se osvrnuvši na sve učestalije "performanse" koje, kako kaže, nemaju veze s muzikom.

Tom prilikom posebno je potkačio Radišu Trajkovića Đanija, podsetivši na trenutak kada je tokom jednog koncerta pio viski iz cipele, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti.

"Ako mi daješ lovu, ti mene nisi kupio. Ja nemam cenu, došao sam tu da te zabavim i da ti bude lepo, ako tebi nije lepo u svakom momentu možeš da prekineš, što si mi dužan daćeš mi i to je to. E, sad, to: "Ajde dođi ovamo, penji se ovamo, visi sa plafona, pij iz cipele.." Ja to ne radim. Ima kolege koji to rade i misle da su zbog toga više interesantniji, koji misle da će uzeti više love, ne shvataju koliko su sebe ponizili", rekao je on i nastavio:

"Čak i da se neki ljudi iživljavaju nad njima, jer oni to dozvoljavaju. Niko tu tebe ne tera ni na šta ako ti nećeš. Ne postoje pare, batine, ništa što u tom momentu ne možeš da preživiš", poručio je folker za "Hype".

Podsetimo, pevač Joca Stefanović sreću je pronašao pored pet godina starije koleginice Ive Bojanović. Stefanović je zaprosio svoju lepšu polovinu Ivu, koja je rekla "da", a ona je sve podelila na mrežama.

Joca Stefanović, poznat je i kao veliki zavodnik, a pre nego što se skrasio kraj Ive ljubio je i ćerku svog kolege Milana Topalovića, Helenu. Ipak, ova veza nije se slavno završila.

- Bili smo u vezi dve, tri godine sa prekidima. Prvih godinu dana je bilo sve kako treba, drugih, dve, tri pakao. Vrlo velika razlika u godinama, u razmišljanju, u svemu - rekao je Stefanović tada.

- Ona je tada bila maloletna, imala je 17 godina. Mi smo krenuli da se zabavljamo, išli smo i na letovanje zajedno i sve je bilo super. Kako je Helena stasala u neku devojku, su stvari krenule da se menjaju, smetale su mi neke stvari, ti neki drugari koji su se odjednom pojavili. Ja sam imao drugarice, koje su mi koleginice. Sve je to uzimalo maha. Ona je jedna osoba kada je kod kuće, druga je kada izađe. Ja to nisam voleo. Voli da bude primećena.

Na pitanje da li misli da ga je Helena prevarila, Jovan je odgovorio potvrdno.

- Mislim da me je prevarila. Nikad ne možeš da znaš sto posto, ali siguran sam da jeste.

