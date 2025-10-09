Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić u poslednje vreme nastupa više nego ikada, a na Instagramu je sada objavila sliku sa puta, dok joj je lice bilo skroz bez šminke.

Pevačica je naime, sve oduševila, budući da za ovo treba hrabrosti, pa su mnogi pohvalili njen gest.

Andreana Čekić pokazala prirodni izgled Foto: Printscreen

Andreana inače na svakom nastupu i događaju može da se vidi sa ful šminkom i sređenom frizurom, ali nema problem sa time da bude i u skroz prirodnom izdanju.

Provodila se sa Anom Nikolić

Inače, pevačice Andreana Čekić i Ana Nikolić su sinoć bile u provodu, a u jednom momentu su i zapevale.

Naime, Andrena Čekić i Ana Nikolić su se provodile elegantno obučene. Andreana je bila u crnoj haljini, a Ana Nikolić je bila u kratkoj šljokičastoj haljini sa dubokim dekolteom i sve vreme je nosila naočare.

U jednom momentu je zapevala Andreana, a mikrofon joj je uzela Ana Nikolić koja je nasmejala sve šalama na svoj račun.

1/7 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić

Čim je uzela mikrofon počelo je da pišti, što je nasmejalo sve prisutne, a Ana Nikolić je u svom fazonu bacila komentar: "Šta se desilo sa mozgom", te su prisutni počeli da se smeju i sve snimaju telefonom.

Pogledajte dodatni snimak: