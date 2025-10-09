Slušaj vest

U emisiji "Razotkriveni kriminalci", koja je objavljena na Jutjubu, starleta Ružica Veljković je prikazana kao balkanska kraljica trgovine ljudima, odnosno ženom koja je prekršena obećanja pretvorila u milione prodajom mladih žena širom Evrope.

Dokumentarac je, kako je rečeno, otvorio brojna pitanja o prostituciji, o čemu je bilo reči i u emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji. U emisiji su gostovali Vesna Rivas, pevačica i tumač rodnog koda, Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije, novinarka Kurira Ljiljana Stanišić i spisateljica Jasmina Ana.

Stanišić o istraživanju na temu elitne prostitucije

Ljiljana Stanišić istakla je da je bila šokirana načinom na koji američki mediji izveštavaju o učesnici rijalitija, naglašavajući da u Srbiji postoje mnogo poznatije žene koje se bave prostitucijom na visokom nivou.

- Ja sam se iznenadila, nisam to očekivala. Kad sam videla o čemu se radi i kako izveštavaju američki mediji, istražitelji, pošto vidim da oni imaju i ceo serijal, ne samo o njoj već i o drugim kriminalnim strukturama, iznenadila sam se, nisam očekivala da se bave baš jednom učesnicom rijaliti programa, s obzirom na to da ima mnogo žena kod nas koje su mnogo poznatije, a koje se bave tim poslom i to baš na ozbiljnom nivou. One su uticajne, uspešne i gledamo ih svaki dan na javnoj sceni, ali se predstavljaju kao gospođe, dame, kao žene koje su na zadovoljavajućem društvenom sloju.

Govoreći iz novinarskog iskustva, Stanišić je objasnila koliko je težak i rizičan život žena u prostituciji. Ona je naglasila da ne podržava legalizaciju prostitucije i da iz razgovora sa ženama koje se time bave zna koliko je taj posao fizički i psihički težak.

- Nikada nikome ne bih poželela da se bavi prostitucijom i nisam za to da prostitucija bude legalizovana. Ja sam razgovarala sa ženama koje se time bave. To uopšte nije lak posao. Vi morate da trpite određene stvari, određene ljude. Morate da radite fizički veoma zahtevan posao i to uglavnom sa klijentima koje ne poznajete. Zamislite neko i da vas vređa, ponižava i maltretira.

Stanišić je ispričala i svoje iskustvo istraživanja elitne prostitucije. Podsetila je da je ovu temu istraživala još pre petnaest godina, kada o njoj gotovo da nije moglo javno da se govori.

- Mnoge žene žele da dođu do tog lanca. Istraživala sam tu temu pre 15 godina, tad je to bilo tabu. O tome se pričalo na nivou šuškanja. Šest meseci sam išla u jedan poznati hotel i čekala te poznate dame. Tada sam dobila informaciju da one zajedno sa jednim makroom dolaze u taj hotel. Šest meseci svakog dana išla sam da bih imala dokaz. Htela sam da odustanem, morate da budete uporni u tome. Sedeti u hotelu i piti vodu bilo je veoma skupo, voda je bila 400 dinara tada - priča Stanišić.

Kako kaže, baš kad je htela da odustane, klupko je počelo da se obmotava.

- Poslednji dan kada sam htela da odustanem, njih četiri ušle su na vrata zajedno sa makroom. Tu su bili i stranci, razmenili su koverte, onda su devojke ušle u lift i otišle su u sobe. Tada je klupko počelo da se obmotava.

Marković o legalizaciji prostitucije

Marković se osvrnuo na ekonomski aspekt i pitanje legalizacije prostitucije. Govorio je o novcu koji se vrti u ovom poslu, ali i o širim društvenim pitanjima, uključujući legalizaciju prostitucije.

- Mislim da 200 evra kod nas nije ništa, s obzirom da u Evropi cifra dostiže i nekoliko hiljada evra. Na prvom mestu treba da im bude važno zdravlje. Oni hoće da se to legalizuje i da bude rešeno.

On je podsetio da ima dugogodišnje iskustvo i da se politikom počeo baviti upravo zbog brojnih problema u društvu, među kojima je i pitanje prostitucije.

- Nekad kad sam bio mlad, delio sam žene na pametnije i gluplje. Pametna je ona žena koja bude s muškarcem i izlazi na ručak, večeru posle jednog dana i dobije parfem. A pametnija je ona što mesec dana muze muškarca. Ta je bila pametnija - rekao je on i dodao:

- Ja sam se počeo baviti politikom iz prostog razloga. Imam 17 inicijativa, jednostavno mi je da se ovom lopovluku stane na kraj, više nogom za vrat. To je broj jedan. Ovde što se kod nas događa, mi samo pričamo. Ja sam ja 40 godina radio ovaj posao. Ne može mene neko tome da uči. Na osnovu svih iskustava, onog momenta, 2017. godine, u decembru mesecu sam napisao inicijativu. Znate koliko je Turaka došlo za Novu godinu, pošto im je tamo rečeno da je legalizovana prostitucija ovde, čak 80.000.

Rivas o ženama iz javnog sveta koje se bave prostitucijom

Vesna Rivas izjavila je da je iznenađena obimom cele priče i činjenicom da su američke službe objavile imena ljudi iz Srbije koji su povezani s trgovinom ljudima.

- Živimo u takvom okruženju da ja ne znam koga je ovo iznenadilo. Mene je iznenadilo da čujem tu ličnost i da je do tih granica došlo da su američke službe koje prate tokove trgovine ljudima i kanale koji se bave prostitucijom, obelodanili imena ljudi sa naših prostora.

Ona je naglasila da su devojke koje vidimo na televiziji samo deo mnogo veće strukture i da u ovom poslu učestvuju i žene iz raznih profesija.

- Te devojke koje se pojavljuju na javnoj sceni, one su samo predstavnice onih koje su iza druge strane kamere, ili su u kancelarijama, ili su divne pravnice, advokatice, ekonomske radnice, a u slobodno vreme imaju svoje tarife i imaju svoje oznake.

Govoreći o rijalitiju, Rivas je naglasila da mnoge žene same ulaze u taj svet

- I pre nego što sam ušla u rijaliti shvatila sam da je to poligon da se one predstave javnosti, ali bilo ih je tad malo, jedna, dve, tri… I nema tu ništa elitno, zovu elitno jer su se pojavile na televiziji, time devalviraju nas koje smo u javnom životu. Ne mora njih niko da regrutuje, one se same trpaju, one se same javljaju.

Jasmina Ana o tipu žena koje se upuštaju u prostituciju

Jasmina Ana istakla je da se takozvane elitne prostitutke najčešće kriju iza atraktivnih zanimanja i da muškarci imaju poseban fetiš kada je reč o poznatim ženama koje nisu javno obeležene kao prostitutke.

- Elitne prostitutke se kriju iza nekih zanimanja. Ispred sebe moraju da imaju atraktivno zanimanje, da budu u medijima, advokatice, manekenke. Mnogi muškarci su spremni da plate. Njima je fetiš da budu s devojkom koja je poznata, a koja nije poznata kao prostitutka, spremni su da plate da bi bili sa njom.

Ana je dodala da se mnoge žene u taj svet upuštaju iz hira ili materijalne želje.

- One neće džabe ništa. Mnoge od njih su ostvarene i inače zaista dobro plaćene, one se iz čistog hira bave tim poslom. Postoje devojke koje su željne svega, to su uglavnom materijalne stvari. Roditelji nisu mogli da im priušte, mladost im prolazi, pa vide televiziju gde su starlete. Posle dve godine one ne znaju ni zašto su ušle u to, već su stekle zavisnost od alkohola, kokaina i slično.

Na kraju, Ana je istakla da se muškarci jasno dele po odnosu prema prostituciji.

- Tačno se muškarci dele na one koji nikad ne bi mogli da spavaju s prostitutkom, ima ih, jednostavno ne bi mogli da plate za seks, pošto im je to ispod časti, i one koji vole, kojima je to sasvim prirodno, neće da gube vreme da se zabavljaju i udvaraju.

