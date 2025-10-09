Slušaj vest

Pevač Bojan Marović oglasio se nakon što se našao na udaru internet prevare gde je zlaupotrebljen njegov lik. On je progovorio o video-snimku sa njegovim likom koji se širi društvenim mrežama, ističući da je očigledno da je neko iskoristio AI kako bi se poigrao sa time.

Takođe, pevač je opleo po kolegama koji uzimaju pesme napravljene pomoću veštačke inteligencije, ističući da on nikada ne bi uradio tako nešto. Time je potkačio kolegnicu Anu Nikolić koja je nedavno kupila pesmu "Nije mi 22" nastalu na taj način.

1/10 Vidi galeriju Bojan Marović nekad i sad Foto: Kurir TV, Printskrin/Instagram, Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Tako da, kad sve podvučete jedan loš pokušaj. Što se tiče AI, ja dobijam stalno ponude pesama koje su napravljene tako i nikad ih nisam uzeo, niti ću, zato što to nije napravio kompozitor, niti neko ko želi da se bavi muzikom, neko ko je talentovan, niti neko kome je muzika primarna stvar. Nikada u životu ne bih uzeo takve pesme jer to znači odgovarati i stajati iza nečega što niste vi stvorili, potpuno mi je debilno - rekao je Bojan Marović, pa dodao:

- Meni je neverovatno da ti ljudi koji pošalju tako nešto i kažu ja sam kompozitor. Čega si ti kompozitor? Nisi ti kompozitor, nego AI. Niko nije blesav, jer softversti odmah prepoznaju o čemu se radi. Tako da, ne znam, takve ljude mogu jednim imenom da nazovem kreteni. Misle da su izmislili rupu na saksiji. To isto mislim i za ovaj snimak.

1/8 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Damir Dervišagić

Pesma "nije mi 22" napravila haos na estradi

Od momenta kada se pojavila na društvenoj mreži TikTok pesma je izazvala brojne polemike, a najviše se raspravljalo o tome ko peva ove stihove. Nagađalo se i licitiralo različitim imenima, ali je na kraju misteriju rešila Jovana Pajić i otkrila da je demo verzija urađena pomoću veštačke inteligencije - odnosno pesmu peva AI. Inače, mogla je da završi u rukama Nadežde Biljić, ali do saradnje sa autorima ipak nije došlo.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: