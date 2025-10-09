Slušaj vest

Na današnji dan, pre 34 godina, ubijen je Zoran Amidžić, otac voditelja Ognjena Amidžića. On je poginuo na radnom zadatku na Baniji, gde se desilo ubistvo ekipe šabačkog dopisništva RTS-a.

Ognjen Amidžić je na domaćoj javnoj sceni prisutan dugi niz godina, brojni detalji o njegovom privatnom životu uveliko se znaju, a najpotresnija je priča o njegovom ocu, koji je takođe bio novinar i koji je ubijen.

Zoran ubijen iz zasede

Otac voditelja Ognjena Amidžića, Zoran Amidžić, ubijen je 9. oktobra 1991. godine na Baniji u Hrvatskoj dok je sa kolegama izveštavao sa ratišta kao novinar dopisništva RTS-a iz Šapca.

U napadu iz zasede, u automobil u kojem su se nalazili ispaljeno je 200 metaka, a život su izgubili Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić.

1/10 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Ulica iz koje su tada krenuli danas nosi njihova imena, a u "novinarskom kvartu sećanja" podignut je spomenik u njihovu čast.

Voditelj Ognjen Amidžić jednom prilikom progovorio je o noći kada je saznao za očevu smrt:

"U jedan sat posle ponoći policajci su zakucali na naša vrata. Dobili su zadatak od nadređenih da nam jave loše vesti. Saopštili su baš meni. Imao sam samo 16 godina i morao sam da kažem majci i sestri da je tata ubijen", rekao je Ognjen svojevremeno i dodao koliko mu otac nedostaje i koliko mu je život mogao biti drugačiji:

"Nedostaje mi tata i znam da bi moj život bio potpuno drugačiji da se to nije desilo. Bio sam tinejdžer kada se to desilo. Mnogo toga je palo na moja leđa, trudio sam se da majci pomažem koliko sam mogao. Maksimalno se žrtvovala za mene i sestru i zato ću biti večno zahvalan", rekao je Ognjen jednom prilikom.

Ubice nisu nađene

1/4 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printscreen

Ni posle više od tri decenije, ovaj zločin nije razrešen. Jedini trag u istrazi bile su beleške Zorana Amidžića koje su nekoliko dana nakon ubistva osvanule u jednom hrvatskom listu.

"Sanjam oca i dan-danas. Taj zločin nije rešen i dalje lebdi u vazduhu. Bilo je nekih tragova i dokaza u istrazi, recimo zabeleške mog oca, koje je u trenutku pogibije imao u odeći, očigledno su nekako došle do hrvatskih novinara. To je bio najopipljiviji trag koji je mogao da se prati tada, ali od toga nije bilo ništa. Mislim da je i nemoguće otkriti posle toliko godina ko je počinilac, ali je jasno kao dan da su to uradile hrvatske vojne snage, tu nema filozofije", poručio je Amidžić.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: