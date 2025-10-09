Slušaj vest

Asmin Durdžić i Uroš Stanić već duže vreme imaju razmirice i svađe zbog čega je par puta dolazilo i do žetokih sukoba prilikom kojih je moralo da reaguje i obezbeđenje, a čini se da je to i danas bio slučaj.

Naime, Uroš Stanić je seo na garnituru u dnevnoj sobi kako bi u miru porazgovarao sa Miljanom Kulić. Njihov razgovor bio je uobičajen, bez povišenih tonova, ali se Asmin Durdžić očigledno nije mogao suzdržati.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Njegova netrpeljivost prema Urošu sve je više kuljala, a trenutak kada je video da Uroš komunicira sa Miljanom — s kojom i sam ima složen odnos — bio je okidač za sledeći potez.

Asmin pokazao da je labilan

Asmin je odmah počeo da viče kako je Uroš namerno seo tu "da bi ga provocirao", iako za to nije bilo nikakvih naznaka. Uroš je pokušao da ignoriše situaciju, ali Asmin nije odustajao.

U sledećem trenutku, potpuno izvan kontrole, skočio je ka njemu, nasrćući rukama kao da želi fizički obračun. Miljana je vrisnula, pokušavajući da stane između njih, ali je sve trajalo samo nekoliko sekundi pre nego što je obezbeđenje reagovalo.

Pogledajte odatni snimak: