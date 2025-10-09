Slušaj vest

Na društvenim mrežama danas kruži šokantan snimak koji je izazvao ogroman broj negativnih reakcija.

Popularni jutjuber Kimi, poznat po zanimljivom sadržaju, ponovo je dospeo u centar pažnje – ali ovog puta zbog bahatog poteza koji su mnogi nazvali neodgovornim i primitivnim.

Na svom TikTok profilu, Kimi je objavio video u kojem se vidi kako prazni napunjeni bazen sa terase svog luksuznog stana u Beogradu na vodi, dok se voda u velikim količinama sliva niz zgradu i završava direktno na ulici.

Fanovi zgroženi

Dok se snimak odvija, voda pada na trotoar i prilaze zgrade, a fanovi ostaju u šoku – jer nije reč o maloj količini, već o litrama vode koje padaju sa visine, prskajući sve ispod.

Kimi se u videu ponaša opušteno i bez trunke svesti o mogućim posledicama, dok u pozadini čujemo njegove komentare i smeh.

Zgroženi korisnici mreža brzo su reagovali, a jedan od komentara koji je postao viralan glasio je: "Nije žvaka za seljaka."





Pogledajte dodatni snimak: