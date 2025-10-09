"RADIM OVO STANIJI JAVNO" Asmin pred kamerama šutnuo starletu, pa priznao da je Maja jedina žena koju želi: Oženiću je (VIDEO)
Asmin Durdžić nastavio je svoj sukob s Urošem Stanićem koji je uspeo da ga isprovocira da on prizna da se što pre nada crvenom kartonu Stanije Dobrojević kako bi mogao da oženi Maju Marinković.
- Za svaku reč koji je rekao će debelo platiti - rekao je Uroš.
- Mama te ne čuje nažalost - rekao je Alibaba.
- Mama mi je živa i voli me najviše na svetu - rekao je Uroš.
- Ima još 30 posto života, leži kao ovca na postelji jer je p*der oterao u grob - rekao je Alibaba.
- Izgledaš kao pacov i gorila. Slepcu jedan, kako ću te urnisati psihički ti nisi ni svestan - rekao je Uroš.
- Sunđer bob izdrži - rekao je Alibaba.
Asmin moli Staniju za crveni karton
- Stanija daj mu crveni karton - rekao je Uroš.
- Možda sutra dobijem crveni - rekao je Alibaba.
- Ima da te šutne i da nađe boljeg muškarca, a ti j*bi Maju Marinković - rekao je Uroš.
- Nju ću da oženim - rekao je Alibaba.
- Baš te pali? - upitao je Uroš.
- Baš mnogo - rekao je Alibaba.
- Je l' te nije sramota da radiš to Staniji iza leđa s njenom najboljom drugaricom? - upitao je Uroš.
- Ne radim iza leđa već javno - rekao je Alibab.
- Beda na bedu, Stanija je nivo, a vi ste jadnici - rekao je Uroš.
- Da, izvedi je na pravi put - rrkao je Alibaba.
- Već je na pravom putu čim ti je dala žuti karton - rekao je Uroš.
- Daj Bože - rekao je Alibaba.
- Ti i Maja zaslužujete jedno drugo - rekao je Uroš.
Maja je kraljica, želim je
- Maja je kraljica - rekao je Alibaba.
- I mnogo si se zaljubio u nju? - upitao je Uroš.
- Da, do ušiju - rekao je Alibaba.
- Stanija uz tebe sam, rešila si se bede - rekao je Uroš.
- Evo možda sutra dobijem crveni karton, daj Bože da ga dobijem - rekao je Alibaba.
- Hvala Bogu pa si ga Stanija poslala ovde - rekao je Uroš.
- Hvala Bogu - rekao je Alibaba.
- Idi j*bi Maju - rekao je Uroš.
- To za mesec dana - dodaje Alibaba.
- Ti život nemaš, tvoj život je Aneli - rekao je Uroš.
- Moj život je Maja - rekao je Alibaba.
Pogledajte dodatni snimak: