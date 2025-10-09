Slušaj vest

Asmin Durdžić nastavio je svoj sukob s Urošem Stanićem koji je uspeo da ga isprovocira da on prizna da se što pre nada crvenom kartonu Stanije Dobrojević kako bi mogao da oženi Maju Marinković.

- Za svaku reč koji je rekao će debelo platiti - rekao je Uroš.

- Mama te ne čuje nažalost - rekao je Alibaba.

- Mama mi je živa i voli me najviše na svetu - rekao je Uroš.

- Ima još 30 posto života, leži kao ovca na postelji jer je p*der oterao u grob - rekao je Alibaba.

- Izgledaš kao pacov i gorila. Slepcu jedan, kako ću te urnisati psihički ti nisi ni svestan - rekao je Uroš.

- Sunđer bob izdrži - rekao je Alibaba.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević o odnosu Asmina i Maje Marinković Foto: Pritntsceen/Instagram

Asmin moli Staniju za crveni karton

- Stanija daj mu crveni karton - rekao je Uroš.

- Možda sutra dobijem crveni - rekao je Alibaba.

- Ima da te šutne i da nađe boljeg muškarca, a ti j*bi Maju Marinković - rekao je Uroš.

- Nju ću da oženim - rekao je Alibaba.

- Baš te pali? - upitao je Uroš.

- Baš mnogo - rekao je Alibaba.

- Je l' te nije sramota da radiš to Staniji iza leđa s njenom najboljom drugaricom? - upitao je Uroš.

- Ne radim iza leđa već javno - rekao je Alibab.

- Beda na bedu, Stanija je nivo, a vi ste jadnici - rekao je Uroš.

- Da, izvedi je na pravi put - rrkao je Alibaba.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Već je na pravom putu čim ti je dala žuti karton - rekao je Uroš.

- Daj Bože - rekao je Alibaba.

- Ti i Maja zaslužujete jedno drugo - rekao je Uroš.

Maja je kraljica, želim je

- Maja je kraljica - rekao je Alibaba.

- I mnogo si se zaljubio u nju? - upitao je Uroš.

- Da, do ušiju - rekao je Alibaba.

- Stanija uz tebe sam, rešila si se bede - rekao je Uroš.

- Evo možda sutra dobijem crveni karton, daj Bože da ga dobijem - rekao je Alibaba.

- Hvala Bogu pa si ga Stanija poslala ovde - rekao je Uroš.

- Hvala Bogu - rekao je Alibaba.

- Idi j*bi Maju - rekao je Uroš.

- To za mesec dana - dodaje Alibaba.

- Ti život nemaš, tvoj život je Aneli - rekao je Uroš.

- Moj život je Maja - rekao je Alibaba.

Pogledajte dodatni snimak: