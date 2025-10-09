Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović priznaje da joj je trebalo 17 godina da shvati savet starijih koleginica Zlate Petrović i Mine Kostić i počne da štedi novac.

Oduvek je važila za jednu od najtraženijih pevačica, ali za razliku od većine njenih kolega Rada nije mnogo razmišljala o budućnosti i štedela.

Iako su je mnoge starije koleginice upozoravale, Manojlovićeva, koja je nedavno svoje finansije prepustila sestri, nije mogla da shvati njihove reči.

- Svaka koleginica mi je na početku karijere isto govorila. Mina Kostić, Zlata Petrović, pa i Indira Radić upozoravale su me "Čuvaj Rado pare". Bilo mi je čudno, razmišljala sam, Bože šta je sa ovim ljudima imam tek 20 godina, radim, zarađujem dobro, padaju pare s neba... Nije mi bilo jasno zašto mi to govore, niti sam slušala njihove savete - prisetila se Rada u podkastu "Između nota".

Godinama kasnije shvatila je njihove reči i okrenula novi list.

- Tek za vreme pandemije mi je postalo jasno zašto su mi to govorile. Čak 17 godina mi je bilo potrebno da shvatim. Nisam čuvala novac. Ja taman uštedim, meni se svidi neka pesma i ja kupim i opet ništa od ušteđevine - iskrena je Rada.

Poučena sopstvenim iskustvom danas savetuje mlađe kolege.

- Govorim im da vode računa o novcu, da ne kupuju kola i stanove odmah, da prvo ulože u pesme. Kad imaš pesme i hitove možeš sebi da dozvoliš i neki promašaj, ali na terenu moraš da uvek budeš na nivou i da ne izgledaš kao da se smaraš na sceni - poručila je pevačica, kojoj na svakom nastupu ruke napune bakšišem.

Koristila lekove za smirenje

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

