Slušaj vest

Halid Bešlić zauvek nas je napustio 7. oktobra, a prva komšinica koja ga je posetila u bolnici pred smrt ispunila je njegovu poslednju želju.

Halid Bešlić nikada nije krio da je vezan za svoje rodno mesto i kuću u kojoj je odrastao, a kada mu je komšinica donela krušku sa njegovog imanja, činilo se kao da ima ceo svet na dlanu.

1/6 Vidi galeriju Umro Halid Bešlić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

- Naravno da smo otišli da ga vidimo, ali nismo znali da je to, nažalost, poslednji put. Uspeli smo da mu odnesemo njegovu krušku, to je nešto što mu je mnogo značilo u tom trenutku, kao da je celi svet ugledao na dlanu. Voleo je i beli luk iz njegovih Vrapaca, o njemu je uvek pričao. Uspeli smo da ga obradujemo i to je nažalost bilo poslednje. Čovek kao on se neće roditi više, ljudi su ga voleli i cenili zato što je bio prost i narodan čovek. Nikad loš komentar nije dao - otkrila je pevačeva komšinica Danijela u jednom bosanskom podkastu.

"Romanija" posvećena rodnom zavičaju

Veliki Halidov hit je i pesma "Romanija". Neizostavna je na svakom slavlju, a inspiracija za pesmu bio je pevačev rodni zavičaj.

- Nisam ja napisao "Romaniju", mada mnogi misle da jesam, ali je istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o

svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav - rekao je

Halid svojevremeno za Srpskainfo i dodao:

Sarajlije odale počast

1/14 Vidi galeriju Sarajevo zavijeno u crno nakon smrti pevača Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, Sarajlije su se dana nakonHalidove smrti okupile u velikom broju gde su zajedno sa njegovim sinom Dinom i njegovim saradnicima i prijateljima pevali Bešlićeve hitove i tako se oprostile od njega.

Okupile se Sarajlije nakon Halidove smrti u velikom broju: