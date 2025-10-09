Slušaj vest

Naša ekipa koja boravi u Sarajevu posetila je naselje Ciglane gde je živeo pokojni pevač Halid Bešlić.

Na zgradi i pored interfona nalazi se Halidova umrlica, a na naš poziv i pitanja ljubazno nam je odgovorila gospođa koja se ne odvaja od Bešlićeve supruge nakon izlaska iz bolnice u ovim teškim trenucima.

Sejda tuguje kod kuće

Nas je zanimalo kako je Halidova ljubljena žena Sejda, koja se i sama bori sa teškom bolešću.

- Kod kuće je Sejda, u takvom je stanju da ne može da priča. Dobro se drži, dobro je. Sin Dino nije u stanu, po gradu je, završava obaveze - rekla nam je gospođa koja brine o Sejdi i ni na trenutak se ne odvaja od nje od kad je puštena sa hospitalizacije.

Podsetimo, kada su Sejdi saopštili da je ostala bez voljene osobe, tužnim rečima je prokomentarisala: "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Nažalost, Halid i Sejda su zajedno bili u bolničkoj postelji, s obzirom da i Sejda vodi bitku s opakom bolešću. Njih je delio samo jedan zid, bili su soba do sobe, a nakon što je Halid izgubio bitku, Sejda je odlučila da u najtežim trenucima bude sa svojom porodicom.

Bešlićiva supruga je nakon tužne vesti koja je rasplakala ceo region izašla iz bolnice i otišla kući, kako bi svog voljenog ispratila na put bez povratka.

