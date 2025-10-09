Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović još jednom je raznežila svoje pratioce, ovog puta objavom fotografije koja je mnogima naterala osmeh na lice.

Na slici koju je danas podelila na Instagramu, Marija je svog sina Maria obukla u pravi mali fudbalski dres, uz visoko povučene čarape – baš kao što to rade profesionalci na terenu!

Iako ima tek nešto više od godinu dana, mali Mario već izgleda kao budući as.

Sin Marije Šerifović kao mali fudbaler

“Počelo je”, kratko je napisala pevačica u opisu fotke, aludirajući na to da se dečak sve više interesuje za loptu i sport.

Fanovi su u komentarima zatrpali objavu porukama podrške i oduševljenja.

Inače, Marija se od samog rođenja svog sina trudi da mu pruži sve – ljubav, sigurnost, ali i zabavu, a ova fotka još jednom pokazuje da joj u toj ulozi ide savršeno.

Marija o surogat majci

Podsetimo, Marija je dugo želela da se ostvari kao majka, a kako nije uspela da zatrudni, sina Maria je dobila uz pomoć surogat majke o čemu je javno govorila.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to...

- Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je svakog dana imala masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu!

