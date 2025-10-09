Slušaj vest

Pobednik “Elite 8“ Nenad Marinković Gastoz u prethodnoj sezoni uspeo je da osvoji srce drugoplasirane učesnice Anđele Đuričić, a njihova ljubavna romansa i nakon rijalitija izaziva veliku pažnju javnosti.

Gastoz je odrastao u selu Grabovac nadomak Svilajnca, a u porodičnoj kući trenutno živi samo njegov otac, Đura Sinđelić. On je sada ispričao kako je protekao prvi susret sa budućom snajkom.

- Nenad je bio kod mene, zatim je išao u Crnu Goru, pa Francusku i ovih dana bi trebao ponovo da dođe. Tada sam stavio crveni tepih i odmah sam mu rekao “bravo“. Nije vest da je Nenad pobedio u "Eliti 8", vest bi bila da nije ušao u finale, a ovo je sve kako treba da bude. Dolazili su zajedno Anđela i on, pa kako bez nje? Svi su došli, popričali smo, a popila se i čašica više - rekao je Đura za i otkrio šta je prvo što je rekao budućoj snajki.

- Ništa joj nisam zamerio, a tada sam joj rekao "ako se udaš za Nenada pogrešićeš, a ako se ne udaš onda ćeš pogrešiti šesnaest puta više". Malo je filozofski, ali je razumela. Ona se smejala i nije ništa odgovorila, ali složila se sa mojim savetom. Tada su se slikali sa njima, ali nije bilo mnogo ljudi, jer su došli tokom podneva. Opet će doći, ali neće ostati ovde jer ovo nije mesto za njih, mogu da dođu na vikend i ostanu neki dan, a onda odu u bolje krajeve.

Iako ih je video, smatra da Nenada devojka ne može da promeni.

- Njega ne može da promeni ni buzdovan Kraljevića Marka, a kamoli i Anđela. On ima svoj put, ali on je emotivac i dobar čovek – kaže Đura.

Gastozov otac je u svom maniru progovorio o njihovom raskidu koji se desio u rijalitiju.

- Oni su pravili program, to su bili dogovori. Nije uvek sve tako kako izgleda, prave malo i režiraju, sve je mućka i zanimljiva priča – sa osmehom priča on i dodaje da “Elite“ nije ista bez njih.

- Mnogo fale i ona, a i on, jer Nenad je ipak za njih Maradona. Evo sad, onaj Janjuš ukvario je dva omladinca, više ima tetovaža nego da mu se vidi golo meso i glumi “mečku Božanu“, neću više da ga vređam. Veza Milene i njega može da bude nikad, a možda ni tad. Ona je namazana, prelakirana, gde će on nju da savlada…

Progovorio o voditeljskom angažmanu Anđele i sina

Đura je od samog početka podržavao svog sina u poslednjem učešću u rijalitiju, a sada bi više voleo da se ostvari u nekom drugom poslu.

- Ne verujem da bi ušao, jer je dovoljno pružio, ali možda će da nađe neki posao tamo na Pinku. To ste vi rekli da se priča da će postati voditelji, a ja mogu da kažem da sam možda to isto čuo. Ne bi bilo dobro da zajedno vode, jer bi previše bili zajedno i pre bi došlo do kuršlusa, a kada se povremeno viđaju mnogo će više da se vole. Pored toga, on peva nešto, ali sa pesmom je Bog i šeširdžija. On je reper, ali nije on Toma Zdravković, Cune i te velike zvezde. Uvek sam za to da se zaposli i da ima stalan posao, a ne da ide povremeno, a pored toga i da se okući, oženi i čuva decu.

“Svadba će biti u Beogradu“

Gastozov otac istakao je da bi ga u budućem periodu najviše obradovala vest da će doći do svadbe ili da će postati deda.

- Nisu pominjali svadbu, ali ako dođe do svadbe Bože zdravlja, sve bih voleo, ako treba da postanem i baba, ako bude žensko. U svakom slučaju bih se radovao i jedva čekam da se oženi i da dođe do potomstva. Svadba bi mogla da bude bilo gde jer je to svadba, ali moje mišljenje je da će da bude u Beogradu. On je kao dete otišao iz Svilajnca i Grabovca i stekao je u Beogradu mnogo prijatelja, tako da ne znam, ali gde god da bude biće lepo. Srećni su i zadovoljni što je vidljivo – iskren je bio on.

kurir.rs/blic

