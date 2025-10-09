Slušaj vest

Aktuelni rijaliti učesnik Ivan Marinković prošle godine je u toku emisije u "Eliti 8" otkrio da je imao intimne odnose sa majkom Mine Vrbaški, Ivanom Vrbaški, kao i da je umalo ostala trudna.

Ova vest šokirala je gledaoce, ali i Minu koja se sad obratila svojoj majki u kameru kako bi saznala zbog čega je bila sa Ivanom.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

- Ja sam stavila tačku, samo ću moje stvari da pokupim i to je to. S Ivanom sam dobra i to me ne zanima - rekla je Boginja.

- On će ti okrenuti leđa kad tad, to je g*vno najveće. On je morao da zna da on nije moj prijatelj da bi on mene poštovao. Mene boli k*rac što je on bio sa mojom mamom, to ću da rešim s njom jer se moja mama viđa sa budalama i meni pravi problem. Mama pitam te: ''Da li si normalna i šta si videla u njemu kad je mogao da j*be Miljanu Kulić'' - rekla je Mina.

Ovako je nekad Mina izgledala:

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

- Možda laže za tvoju mamu - rekla je Boginja.

- Znam da su se čuli, ali ne znam da li su bili. Ja se u mamine odnose ne mešam i u njen život jer je ona moj ortak i pojela je mnoga g*vna za mene - otkriva Mina.

"Ja sam jedina koja znam svoje putovanje"

1/6 Vidi galeriju Ivana Vrbaški Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen

Ivana je u jeku ovih spekulacija otkrila svoju stranu priče

- Šta ljudi kažu o meni više ne utiče na mene. Ja sam jedina koja zna svoje putovanje. Samo ja znam kroz šta sam prošla. Ovde sam da budem srećna, a ne da udovoljavam svima. Izvan kruga onih koje volim i koji me vole mišljenja drugih mi nisu važna. Imam pametnija posla nego da gubim vreme mrzeći one koji me mrze ili koji su me izdali. Ljudi će uvek pričati, verovati u šta žele, ali iskreno koga briga. To nisu ljudi, jer ljudi imaju svoje živote. To su gnjide koje se samo razmnožavaju pokušavajući da opstanu kačeći se za nas poslednjim atomima snage, ali znamo svi kako završe. Srećno im! - poručila je Vrbaški.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: