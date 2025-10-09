Slušaj vest

- O Halidu bih mogla da pričam danima i izgovarala bih samo reči hvale. Sreli smo se dva puta i žao mi je što nisam imala priliku da popijem makar kafu sa njim, ali sam čula zaista samo najlepše o njemu. Poznajem Halidovog sina i iskreno mi je žao i tog poslednjeg perioda njegovog života, ali i porodice i supruge sa kojom je imao divan i skladan brak - rekla je Slađa, pa dodala:

"Muzičar zapravo nikada ne ode"

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

- Dobra stvar ovog posla je to što neko kao muzičar zapravo nikada ne ode. Njegove pesme će živeti i neka nova deca će rasti uz njih. Svojoj ćerki sam puštala Halidove pesme i nadam se da to rade i ostali roditelji – zaključila je pevačica za okupljene medije, prenosi Alo.

Sejda tuguje kod kuće

1/11 Vidi galeriju Stan Halida Bešlića Foto: Petar Aleksić

Ekipa Kurira koja boravi u Sarajevu posetila je naselje Ciglane gde je živeo pokojni pevač Halid Bešlić.

Nas je zanimalo kako je Halidova ljubljena žena Sejda, koja se i sama bori sa teškom bolešću.

- Kod kuće je Sejda, u takvom je stanju da ne može da priča. Dobro se drži, dobro je. Sin Dino nije u stanu, po gradu je, završava obaveze - rekla nam je gospođa koja brine o Sejdi i ni na trenutak se ne odvaja od nje od kad je puštena sa hospitalizacije.

Podsetimo, kada su Sejdi saopštili da je ostala bez voljene osobe, tužnim rečima je prokomentarisala: "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Nažalost, Halid i Sejda su zajedno bili u bolničkoj postelji, s obzirom da i Sejda vodi bitku s opakom bolešću. Njih je delio samo jedan zid, bili su soba do sobe, a nakon što je Halid izgubio bitku, Sejda je odlučila da u najtežim trenucima bude sa svojom porodicom.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Print Creen Youtube, Kurir / Marina Lopičić, Marina Lopičić

Bešlićiva supruga je nakon tužne vesti koja je rasplakala ceo region izašla iz bolnice i otišla kući, kako bi svog voljenog ispratila na put bez povratka.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: