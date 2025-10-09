Slušaj vest

Mina Vrbaški htela je da se nasmeje sa Milosavom Pravilović i podseti je kako je pala ispred Odabranih. Milosava se nasmejala kroz stid, trljajući lakat koji je još uvek pomalo boleo od jutrošnjeg pada. „Ma ne pitaj, Mina, skliznu mi noga kao na ledu! A vi svi gledate i smejete se, niko da pridrži“, dobacila je uz osmeh, pokušavajući da ublaži neprijatnost.

Mina je odmah uhvatila priliku da dodatno začini situaciju. „Pa znaš da ovde niko nikog ne drži, osim kad treba da se saplete“, rekla je kroz smeh, pa prekrstila ruke i teatralno se okrenula ka imaginarnoj publici. „Eto, taj mostić postao je legendaran. Prvo Anđela prošle godine – ona pala sa visine morala pravo u realnost. Sad ti. Sledeći put da stavimo dušeke.“

Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Učesnici se smejali

U tom trenutku, nekoliko ukućana koji su sedeli u blizini, uključujući i Uroša i Tamaru, počeli su da se smeju. Tamara je dodala: „Ja predlažem da mostić proglasimo za zvanično mesto istine – ko preživi pad, spreman je za finale.“

Mina se nasmejala, ali nije propustila da još jednom ubode Anđelu, iako ona nije bila prisutna. „Samo, znate, razlika je – Milosava se podigla dostojanstveno. A neka druga dama je pala i ostala dole... i moralno i mentalno.“

Atmosfera je postajala sve zategnutija, jer su svi znali da se iza šale krije Minina dobro poznata potreba da zada udarac, makar i kroz osmeh. Milosava je pokušala da spusti loptu: „Ajde bre, žene, da ne širimo negativu. Pala sam, smejala se, idemo dalje. Ko nije pao, taj nije ni hodao.“

Mina je slegnula ramenima: „Važi. Ali sledeći put kad budemo prolazile tim putem, nosimo kacige. Nikad ne znaš ko će sledeći.“

Ne propustiteStarsIVAN MARINKOVIĆ PRAVIO DETE SA MAJKOM MINE VRBAŠKI! Starleta poludela u Eliti, pred milionima joj se obratila i žestoko zapenila: Šta si videla u njemu?
Ivana Vrbaški Mina Vrbaški Ivan Marinković.jpg
Stars"NISAM NI POMISLILA DA BI ON..." Sofija Janjićijević se oglasila nakon što je Terza ušao u vezu sa Minom Vrbaški, evo šta im je poručila!
RijalitiASMIN POSTAVLJA BEZOBRAZNA PITANJA MAJI! Durdžić krenuo u ozbiljnu akciju, a Marinkovićeva mu odbrusila oštro!
Elita 9
RijalitiMINA VRBAŠKI I ASMIN ZAVRŠILI ISPOD JORGAN PLANINE! Ne mare što ih svi gledaju, pokrili glave, Mina se smeška, a Durdžić je približava sebi: Dođi ovamo!
Asmin Durdžić i Mina Vrbaški zajedno pod jorganom

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV