Slušaj vest

Mina Vrbaški htela je da se nasmeje sa Milosavom Pravilović i podseti je kako je pala ispred Odabranih. Milosava se nasmejala kroz stid, trljajući lakat koji je još uvek pomalo boleo od jutrošnjeg pada. „Ma ne pitaj, Mina, skliznu mi noga kao na ledu! A vi svi gledate i smejete se, niko da pridrži“, dobacila je uz osmeh, pokušavajući da ublaži neprijatnost.

Mina je odmah uhvatila priliku da dodatno začini situaciju. „Pa znaš da ovde niko nikog ne drži, osim kad treba da se saplete“, rekla je kroz smeh, pa prekrstila ruke i teatralno se okrenula ka imaginarnoj publici. „Eto, taj mostić postao je legendaran. Prvo Anđela prošle godine – ona pala sa visine morala pravo u realnost. Sad ti. Sledeći put da stavimo dušeke.“

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Učesnici se smejali

U tom trenutku, nekoliko ukućana koji su sedeli u blizini, uključujući i Uroša i Tamaru, počeli su da se smeju. Tamara je dodala: „Ja predlažem da mostić proglasimo za zvanično mesto istine – ko preživi pad, spreman je za finale.“

Mina se nasmejala, ali nije propustila da još jednom ubode Anđelu, iako ona nije bila prisutna. „Samo, znate, razlika je – Milosava se podigla dostojanstveno. A neka druga dama je pala i ostala dole... i moralno i mentalno.“

Atmosfera je postajala sve zategnutija, jer su svi znali da se iza šale krije Minina dobro poznata potreba da zada udarac, makar i kroz osmeh. Milosava je pokušala da spusti loptu: „Ajde bre, žene, da ne širimo negativu. Pala sam, smejala se, idemo dalje. Ko nije pao, taj nije ni hodao.“

Mina je slegnula ramenima: „Važi. Ali sledeći put kad budemo prolazile tim putem, nosimo kacige. Nikad ne znaš ko će sledeći.“

Pogledajte dodatni snimak: