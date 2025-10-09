Slušaj vest

Pevačica Jasna Šćepanović tužila je koleguŠako Polumenta zbog njegovih tvrdnji da je bila narkomanka i radila u javnoj kući u Istanbulu.

Iako je izgledalo da će se strasti na muzičkoj sceni bar malo smiriti, kako stvari stoje, novi rat na estradi je na pomolu.

Sve je počelo u emisije "Amidži šou" u kojoj je Emir Brunčević ispričao kako ga je Šako Polumenta ispalio za duetsku pesmu.

Na Instagram profilu emisije, pevačica Jasna Šćepanović, koju su svojevremeno povezivali sa Duškom Tošićem prokomentarisala je ispod videa u kom Emir priča kako ga je Šako ispalio: "Nemoj tako Emire, opet će reći da želimo biti poznati preko njegovog imena", nakon čega je reagovao Šako.

"Jasna, opet ova što mi se nudila. I nju sam odbio, kao i njega. Šta radi droga. Udara na sve strane. I nema više kontrole još kad je umrežena", napisao je pevač.

"Šako me je muvao kad sam bila devojčica"

Podsetimo, Šako i Jasna su ušli u konflikt, kada je pevačica u jednom intervjuu ispričala da je Šako muvao dok je bila još devojčica. Polumenta je tada tvrdio da to nije tačno i da ne zna ko je pomenuta koleginica.

Jasna je tada prolazila kroz težak period, jer joj je umro rođeni brat, pa nije reagovala na njegove tvrdnje, ali kako ju je sada ponovo "potkačio", ona je ovog puta prokomentarisala Polumentine reči.

- Odavno sam shvatila da nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Kada neko nešto kaže, za to mora imati i dokaze. Šako Polumenta će morati na sudu da dokaže da sam ja narkomanka, kao što tvrdi. Apsolutno nemam problema da odem na bilo kakva testiranja. Pored toga, volela bih da mi dovede neku moju "mušteriju" iz te javne kuće u Istanbulu u kojoj sam radila, jer baš žarko želim da ga upoznam, s obzirom da takav postoji samo u Šakinoj glavi. Sve što sam rekla o njemu je istina, tačno je da me je muvao, tada sam imala jedva 18 godina, pa je možda i to razlog što me se ne seća, jer sada imam trideset - rekla je Jasna i dodala:

- Osim toga, on je stariji čovek i ne treba da čudi što se ne seća, hoće to s godinama, da se ne sećate nekih stvari u životu, posebno onih koji nije poželjno da se sećate. Ne zameram ja njemu ništa, ni to što je rekao da sam baba, posebno što je on u cvetu mladosti, ali će morati da dokaže to što tvrdi. Sve sam predala mom timu advokata i oni se sada bave sa tim, pošto ja nemam vremena da gubim vreme na likove poput Šaka. Žao mi je što on misli da neko može da napravi ime preko njegovih leđa, s obzirom da je on bivši pevač, zaboravljen.

