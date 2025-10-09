Slušaj vest

Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Uroš Stanić već duže vreme imaju razmirice, a njihov sukob večeras je eskalirao, pa je reagovalo i obezbeđenje.

Između Durdžića, koji je poslednjih dana veoma prisan sa Majom Marinković i Stanića više puta je dolazilo do žetokih sukoba prilikom kojih je moralo da reaguje i obezbeđenje, a isti scenario ponovio se i večeras.

Sve je počelo tako što je Uroš, koji je imao kratku vezu sa Dejanom Ketićem, namerno je došao i seo u ćošak kod Miljane Kulić na garnituru kako bi provocirao Asmina i dobacivao mu, nakon čega Durdžiću pukao film pa je skočio je na njega, ali ga je Mina Vrbaški zaustavila.

- On je tvor i majmun sa dlakama na dupetu i leđima. Ja njega ne diram, nisam mu slovo a rekao - rekao je Uroš.

To je još više razbesnelo Durdžića, pa je zaurlao na Stanića da pazi šta priča o njemu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen

- Marš nasilniku jedan od mene! Smrdiš, skloni se od mene. Imaš mali p**** i smrdiš - nastavio je Uroš da provocira.

Asmin mu je zapretio da će se gorko kajati ako nastavi sa provokacijama.

- Mani me se, ja se kupam dva puta dnevo. Ti si konj, pusti me na miru jer ćeš se pokajati jako. Živi svoj život i mani me se - zapretio mu je Durdžić.

Obezbeđenje ih je razdvojilo, ali se svađa nastavila.

Majka Uroša Stanića o sinu

Stanić je često isticao da ga je otac maltretirao, te zaključavao kada je saznao da je gej, a njegova majka Tatjana je otkrila kakav su oni odnos zapravo imali i kakav je Milan bio kao otac:

- Milan se mučio od malih nogu, rano se zaposlio, stalno je bio po terenima. Jako je vredan i sposoban i on nije mogao da prihvati to da Uroš teži ka muškom rodu i zato su bile nesuglasice - rekla nam je Tatjana, otkrivajući kako je njoj kao majci bilo da pravi balans između sina i muža:

1/8 Vidi galeriju Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

- Govorila sam Milanu da mora da bude blag prema Urošu i da nađe neki drugačiji odnos prema njemu tokom školovanja, ali on nije mogao. Ja sam bila tu koliko puta kada je hteo da nasrne na Uroša, ja sam bila tu između i ja sam dobijala... Uroš je znao da izaziva oca, a to nije trebao. Ja uvek izvučem deblji kraj. Nije bilo fizičkog kontakta, Milan nije loš čovek, on je dobar čovek, ali Uroš nije mogao da zaboravi Milanov način kako je reagovao, imao je neke kazne, koje su bile rigorozne, nije mogao da izlazi, uzeo mu je telefon, pokušavao je na sve načine da ga promeni, ali nije uspeo.

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

- Tu sam kao majka da ga podržim, ali te muškarce ne mogu. On je krio da ulazi u “Elitu”, radio je u zdravstvu, a pre nego što je odlučio da uđe u rijaliti, on je pobegao od kuće, plašio se kako će otac da reaguje. Ja sam mu govorila da mu je bolji život da je radio u zdravstvu, mogao je da digne kredit, da obezbedi sebi stančić od plate. Jako slabo gledam rijaliti, jer ja radim, nemam mnogo vremena da gledam - rekla je ona.

Pogledajte dodatni snimak: