ASMIN PONOVO PONIŽAVA STANIJU! Sada se bacio na muvanje ove devojke, a kada vidite na koji način neće vam biti dobro
Asmin Durdžić i Sara Stojanović otišli su do njegovog garderobera kako bi on pregledao da li mu je sve lepo složila, a prizor koji ga je zatekao, ostavio ga u šoku.
- Ovde ja mislim, ne znam gde sam ih stavila. Ove su ti mokre i super su - rekla je Sara.
- Imaju još Balenciaga patike - rekao je Alibaba.
- Sve sam ti lepo složila, sve ti je to tu čisto - rekla je Sara.
- Onda bih ove majice mogao staviti ovako. Baš si lepo ovo složila, vidi se da si radila u butiku - rekao je Alibaba.
- Ja volim kad se šališ sa mnom - rekla je Sara.
