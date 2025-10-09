Slušaj vest

Asmin Durdžić i Sara Stojanović otišli su do njegovog garderobera kako bi on pregledao da li mu je sve lepo složila, a prizor koji ga je zatekao, ostavio ga u šoku.

- Ovde ja mislim, ne znam gde sam ih stavila. Ove su ti mokre i super su - rekla je Sara.

- Imaju još Balenciaga patike - rekao je Alibaba.

- Sve sam ti lepo složila, sve ti je to tu čisto - rekla je Sara.

- Onda bih ove majice mogao staviti ovako. Baš si lepo ovo složila, vidi se da si radila u butiku - rekao je Alibaba.

- Ja volim kad se šališ sa mnom - rekla je Sara.

