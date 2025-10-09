Slušaj vest

Asmin Durdžić i Sara Stojanović otišli su do njegovog garderobera kako bi on pregledao da li mu je sve lepo složila, a prizor koji ga je zatekao, ostavio ga u šoku.

- Ovde ja mislim, ne znam gde sam ih stavila. Ove su ti mokre i super su - rekla je Sara.

- Imaju još Balenciaga patike - rekao je Alibaba.

- Sve sam ti lepo složila, sve ti je to tu čisto - rekla je Sara.

- Onda bih ove majice mogao staviti ovako. Baš si lepo ovo složila, vidi se da si radila u butiku - rekao je Alibaba.

- Ja volim kad se šališ sa mnom - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsASMIN PONOVO NAPAO UROŠA STANIĆA! Alibaba ne prestaje da se blamira, sramno ponašanje pred kamerama
Asmin Durdžić napao Uroša
Stars"RADIM OVO STANIJI JAVNO" Asmin pred kamerama šutnuo starletu, pa priznao da je Maja jedina žena koju želi: Oženiću je (VIDEO)
Asmin ostavio Staniju
Rijaliti"ČUJEM DA PRIČAJU..." Zadrugarka raskrinkala Maju Marinković i Asmina Durdžića, otkrila sve što se dešava, ovo gledaoci nisu videli
Screenshot 2025-10-02 224859 copy.jpg
RijalitiASMIN KAO U HAREMU, MAJU POLIO HLADNIM TUŠEM! Prekinuo kontakt sa Marinkovićevom, a bezobrazne ponude mu samo stižu: Da se kupamo zajedno?
Screenshot 2025-10-09 134517.png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV