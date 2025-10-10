Slušaj vest

"Danijela mi je tražila da joj prepišem svoju polovinu kuće i ja sam to učinio bez ikakve finansijske naknade", govorio je Dean Dvornik o prepisivanju svoje kuće snajki Danijeli Dvornik 2010. godine, udovici Dina Dvornika. Pre nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

Poklonio joj bogatstvo

"To sad verovatno vredi 90.000 do 100.000 evra, ali nisam razmišljao o novcu. Kuću nisam poklonio samo njoj, nego nećakinji Elli i mom bratu. Dino je za života hteo da kupi moju polovinu, a ja sam mu rekao da mu je neću prodati nego pokloniti. I držim svoju reč", kazao je tada Dean za 24 sata.

Danijela je tokom godina nekoliko puta pokazala kako izgleda njena kuća. Na fotografijama se vidi da je prilikom uređenja prostorija birala svetle i neutralne tonove. Uz sive zidove kombinovala je beli nameštaj, beli dvosed i policu. Na velikom prozoru videla se prozračna bela zavesa, a uz trosed je postavila okrugli stolić. Sve je upotpunila sa nekoliko sobnih biljaka, a zidove je ukrasila slikama sa jednostavnim crnim okvirima.

Uredila po svom ukusu

Inače, Danijela je svoju kućicu u mestu Sutivan na ostrvu Braču nekoliko godina pažljivo i s ljubavlju uređivala, a fotografijama nakon uređenja povremeno se hvalila na društvenim mrežama. U septembru 2021. godine, adaptaciju kuće je konačno privela kraju. Svi radovi trajali su četiri godine i bili su vrlo dinamični i haotični, ali su vredeli.

"Neki nameštaj sam nasleđivala, ali dosta toga sam kupila jer mali prostori traže adekvatna rešenja. Kuhinja je zapravo sve odredila, a nju sam birala mesecima i prošla sam sve boje, a onda sam se zaljubila u crnu i drvo. Veliki sam ljubitelj industrial loft dizajna, ali kuća mi to nije dopuštala pa sam malo vrludala. Uglavnom, sve sam sredila da jednostavno uživam u svakom kutku kuće i prosto ne znam gde bih radije bila", dodala je.

Ranije je pokazala i kuhinju u kojoj crni nameštaj dolazi u kontrast sa žutim zidovima, a zanimljiv detalj su i kuhinjske pločice s različitim uzorcima u crno-beloj kombinaciji. Otkrila je jednom prilikom i da je veliku pažnju posvetila izboru svetiljki jer joj je rasveta posebno važna.

"Rasveta u kući ili stanu mi je vrlo važna. Električar mi je rekao da mi kuća ima izuzetno puno rasvetnih tela i da sam sada kao Betlehem. Jako mi je važno da imam rasvetu koja je funkcionalna za određene prostorije, da po potrebi imam dovoljno svetla, ali i da kombinacijom imam atmosferičnu rasvetu", napisala je tada. Poslednju je uredila terasu koja je kao stvorena za letnje uživanje. Na njoj se nalazi kutna garnitura s mnoštvom jastuka i manji stolić. U jednom delu terase uredila je i letnju kuhinju, a od radoznalih pogleda zakriva je šarmantna bela ograda koju je Danijela još dodatno ukrasila cvećem.

Renoviranje

Inače, jednom je otkrila i koliko je ukupno potrošila na adaptaciju kuće.

"Kompletna adaptacija, što znači sve kompletno od krova, stolarije i instalacija, nameštaja, sanitarija, terase, podova, grejanja, klime otprilike cca. 350.000 kuna (gotovo 50.000 evra, op.a.). Uvek se držim one 'nisam bogata da kupujem jeftine stvari'. Ja starim i želela sam da mi kuća bude funkcionalna i jednostavna za održavanje i da sve to izdrži što je duže moguće", ispričala je tom prilikom.

"Celu sam je termo izolovala jer mi je bitno da je zimi topla. Kupovala sam kvalitetnu i vrhunsku keramiku jer je to važno, sve drugo je podložno promenama. Kupila sam najkvalitetnije klime koje malo troše i služe za grejanje i hlađenje. Kuhinja je iz Ikee, ja volim Ikeu još od davnih dana. Volim je i zbog toga što lako možete dati svakom komadu svoj lični pečat i tako biti originalni. Naravno, kupujem i po drugim prodavnicama. Cena nije uvek najvažnija, ni presudna. Ako mi se nešto skupo svidi, voljna sam da štedim novac i odreknem se nekih stvari, ali isto tako mogu kupiti i nešto jeftino. Ja sam tip žene kojoj nije problem kupiti nešto za kuću, veći mi je problem potrošiti za torbicu", zaključila je tada.

