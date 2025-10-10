TEA SE RAZVELA POSLE DVE NEDELJE BRAKA, A SAD POKAZALA VRELO TELO: Nakon treninga opalila selfi u usikm helankama... (FOTO)
Tea Bilanović privlači pažnju javnosti već mesecima unazad, a nedavno je šokirala priznanjem da se razvela, a da pritom niko nije ni znao da je bila u braku.
Ona je, kako je priznala, posle dve nedelje otkako se zaklela na večnu ljubav odlučila da sve prekine i otišla.
Tea je veoma poželjna, a nosi i titulu najbrutalnije "džepne venere" na našoj estradi - što je sada još jednom dokazala.
Pored brojnih nastupa, Tea nađe vreme i za trening, pa je sad pokazala kako izgleda u uskim helankama posle napornog treninga.
Pevačica se uvukla u uske helanke koje su istakle njen atribut, ali i minijaturni beli topić, pa opalila selfi u ogledalu.
Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi
Pevačica Teodora Bilanović imala je još jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.
- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.
