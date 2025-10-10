Slušaj vest

Jedna od najemotivnijih balada "Gde sam grešila" koju je pre skoro dve decenije snimila pevačica Marina Visković postala je prava ženska himna.

Tajna duga dve decenije

Iza ove pesme krile su se brojne kontroverze, a jedna od njih bila je i ta da je tekst pisan po istinitom događaju i da se pevačica nakon što ju je snimila - ubila.

Nakon skoro 20 godina, pevačica je prvi put ispričala kako je došlo do toga da istu numeru snimi i Amadeus bend.

- Momci su negde čuli tu priču da je pesmu otpevala devojka koja je bila trudna i koja se ubila. Tada nisu bile društvene mreže, ali je numera išla od telefona do telefona i kada su je čuli, snimili su je i stavili na album... Ja sam pesmu "Gde sam grešila" snimila sa osamnaest godina i tek nakon što su je oni stavili na album, odlučila sam da snimim spot kako bi ljudi videli ko je zapravo ta pevačica o kojoj se toliko pričalo - rekla je Marina mini podkastu koji je objavila na svom Tiktok nalogu.

Ima novog dečka

Marina Visković nedavno je otkrila da je srećna u ljubavi. Pevačica je partnera upoznala u Dubaiju, a čini se da i ona tamo provodi sve više vremena. Sada su otišli zajedno na Mikonos, a Viskovićeva je odlučila da javnosti pokaže kako izgleda njen dečko.

Marina je sada sve iznenadila svojom objavom kada je objavila fotografiju s dečkom. Dok ga ona ljubi on je čvrsto drži oko struka, a fotografija je nastala kasno u noć na jednoj od plaža u Dubaiju. Danas je objavila sliku takođe sa svojim partnerom ali je fotka nastala na Mikonosu. Ona je uslikala samo deo njegovog tela, a kako možemo da primetimo i kad se njen partner skine ima šta da pokaže.

Izvadila silikone

Marina Visković odlučila je da hirurškim putem ukloni biopolimer iz usana, pa je objavila i prvu fotografiju nakon intervencije i pokazala kako joj izgledaju usne izbliza.

Na slici se vidi njen osvežen i znatno prirodniji izgled, iako joj se još vide konci od nedavne operacije, što pokazuje da je proces oporavka u toku.

U poslednje vreme sve više poznatih dama donosi odluku da ukloni estetske intervencije iz prošlosti, pa tako vade silikone iz usana, jagodica, grudi ili zadnjice, u želji da se vrate prirodnijem izgledu, ili barem da mu se što više približe.

Marina je u više navrata isticala da joj je zdravlje prioritet, a sada je jasno pokazala da joj ni estetika više nije po svaku cenu.

