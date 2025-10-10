Slušaj vest

Dara Bubamara decenijama vazi za "živu vatru". Pevačicin izgled, seksipilnost i energija su često tema javnosti, a sada je progovorila o tome da li voli da kupuje u prodavnici igračaka za odrasle.

- Ne idem u seks-šop, ali mi prijatelji nabavljaju neke steznike i korsete iz takvih radnji, jer su dobri za nastupe. Nemam potrebu da tamo kupujem, jer sam ja živi seks! Zato mi se muškarci i udvaraju gde god se pojavim. Imam nevaljale nemire u sebi i stalno su aktivni - rekla je Dara Bubamara za Informer, pa se osvrnula za "Zvezde Granda":

Pevačica je zatim rekla da je pojedinim kolegama trn u oku i da je zbog toga negativno komentarišu.

- Nekim kolegama smeta što iskačem iz frižidera, pa se kače na mene i pljuju me kako bi dobili malo marketinga preko mog imena. To su sve nebitni likovi, zovem ih šalabajzeri. Nikada nećete čuti da me pljuju Ceca Ražnatović, Zdravko Čolić, Lepa Brena, Dragana Mirković... - rekla je ona, pa otkrila šta joj u poslednje vreme mnogo teško pada:

- Naporno mi je što svaki dan snimam, pevam svakog vikenda, imam privatne obaveze, sina, ali ipak sve stižem. Organizovana sam lepo. Ustajem pre devet, a onda kreće akcija... Imam ceo tim ljudi koji brine o meni, jer volim da me ljudi komentarišu i pohvale moj izgled. Dešava mi se da "uđem u crveno" i da se previše umorim od svega, ali tada uzmem nedelju dana odmora i odem na more. To ću učiniti uskoro, čim se završe snimanja.

