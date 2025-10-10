Slušaj vest

Ćerka Dragana Džajića, Dragana, progovorila je o svom privatnom životu, prezimenu i porodičnim odnosima.

Dragana je godinama u braku sa bratom bivše teniserke Ane Ivanović, Milošem Ivanovićem, ali se u javnosti predstavlja prezimenom svog oca.

Prezime

- Ja sam Dragana Džajić Ivanović. Iako je moj otac oduvek govorio da je želeo žensku decu, mislim da mu je sada žao što nema muškog potomka, koji bi nasledio prezime i nastavio lozu. Potrudila sam da se da ispoštujem i tatu i supruga, pa sam muževljeve samo dodala.

Dragana Džajić Foto: Kurir/A.J.Panić, Marina Lopičić, Printscreen/Instagram

- Generalno, ljudi su usredsređeni na moj izgled i na to čija sam ćerka ili supruga, a ne na ono što radim. Ne mogu da pobegnem od toga ko su mi roditelji, niti želim da krijem ili da sramežljivo govorim o tome. Ali pored toga, smatram da nisam ni površna ni prazna i da sam mnogo zanimljivija od svega što se dovodi u prvi plan, samo je to verovatno javnosti interesantnije. Prijatelji me opisuju kao duhovitu i zabavnu osobu.

Pomoć roditelja

- Moji roditelji su veoma poštovani ljudi i mnogo toga sam naučila od njih. Nikad mi to nije smetalo, ali morala sam dodatno da se trudim i vodim više računa o svemu nego drugi, kako moje zasluge ne bi pripisivali njima, već meni. Mislim da su više pomagali drugima nego sestri i meni, da bismo naučile šta je život.

screenshot-18.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

"Neizmerno sam želela dete"

Dragana je otkrila koliko ju je majčinstvo promenilo

- Neizmerno sam želela dete, a vrlo teško sam ga dobila. Uprkos negativnim predikcijama lekara, verovala sam da ću postati majka i zato mi je svaki trenutak sa sinom dragocen. Istinski sam zahvalna i svoj život sam posvetila njemu. Prijatelji me često kritikuju da previše vremena provodim sa detetom, ali to je zbog naše posebne povezanosti i muke kroz koju sam prošla da bih ga dobila.

screenshot-9.jpg
IMG-20250423-WA0074.jpg
sdsfdfdsfds.jpg
333.jpg

 Dragana Džajić o detetu:

