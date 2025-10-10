Slušaj vest

Miljanu Bogdanović javnost je upoznala kada je ušla u jedan rijaliti šou, a vrlo brzo je postala glavna tema javnosti i medija kad je uplovila u vezu s pola veka starijim Milojkom.

Ta ljubav je krunisana brakom, a nakon kraha braka, Miljana je zavela Miloša penzionera. Sada se ne zna s kim je Bogdanovićeva i ko greje njeno srce. Međutim, na svom profilu na Instagramu je objavila stori na kom se vide njene gole noge u krevetu, a sliku je pratila pesma Ane Nikolić, "Bilo je lepo". Uz to Miljana je dodala i veoma zanimljiv komentar

- Ako od mene nisi bio voljen, ne znam od koga ćeš biti. A i ne tiče me se. Ne više. I.M. - pisalo je u okviru citata.

Foto: Printscrean

Veza Milojka i Milijane

Milijana Bogdanović je poznata po svojoj vezi sa 53 godine starijim Milojkom, s kojim se takmičila u rijalitiju "Parovi" i kasnije venčala.

Njihov brak je bio pun kontroverzi, uključujući i javne prevare, što je na kraju dovelo do razvoda.

Milijana danas radi kao kondukterka, odakle često deli fotografije sa radnog mesta na društvenim mrežama.

Milijana je ranije izjavila da ne žali zbog razvoda od Milojka, navodeći da joj je on "upropastio deo života" .