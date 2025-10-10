Slušaj vest

- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke (prim. aut čarape). Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara'. Volim te mnogo. Tvoj Dino - napisao je Dino Merlin u objavi.

Oni su bili veliki prijatelji, a pre manje od godinu dana snimili su spot i pesmu "Godino vrela" koja je jedan od najvećih hitova ove godine.

Halid je pre nego što ga je bolest slomila govorio za medije o ovoj saradnji

Tom prilikom otkrio šta mu je Dino zabranio.

Merlin je zabranio Halidu da govori o numeri i da je izvodi pre objavljivanja.

- Dino Merlin mi je rekao da sve mora biti u tajnosti. Iako mi je bilo teško, čuvao sam tajnu čak nekoliko godina. Tek sada, nakon objavljivanja albuma Dina Merlina, mogu da pričam o ovom duetu. Mislim da je dobra pesma, a publika koja je najbitnija reći će svoj konačan sud. Kada sam došao u studio na snimanje, pesmu sam, što mi pevači kažemo, otpevao iz cuga. Posle nisam smeo ni da je pevušim pred ljudima, da ne bih otkrio tajnu. Borio sam se tako s tom pesmom nekoliko godina - ispričao je kroz smeh jednom prilikom Halid Bešlić za Klix.ba.

Kurir.rs

