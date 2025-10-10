Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je 7.oktobra. Gotovo da je čitav region tužan zbog odlaska muzičke legende, a nakon smrti, Halid iza sebe ostavlja na stotine pesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena u ljudima koji su ga poznavali i s njim proveli vreme.

Osim toga Halid ostavlja i veliko bogatstvo iza sebe, a domaći mediji uspeli su da saznaju kome pripada sve što je Bešlić stekao za života.

U testamentu jedan naslednik

Kako kažu njegove komšije, Halid je ostavio testament u kom svu imovinu ostavlja suprugi Sejdi.

- Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i video sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar sveta - govorila je komšinica za Republiku

- Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dete dobro. Govorio je da sve što je

stekao, stekao je zbog njih, da njih obezbedi. Nije jurio luksuz, voleo je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke, koji mu trče u

zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima i da se supruga odrekla svega u korist Dina, pa to je samo potvrda onoga što smo

svi znali: njih troje su disali kao jedno.

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

