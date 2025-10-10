Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno

Pevačica Alka Vuica se emotivnom objavom oprostla od kolege i prijatelja Halida Bešlića.

"Mili moj brate,sve si nas rastužio beskrajno i neopisivo svojim naglim i preranim odlaskom.

Zadnji put kada smo se čuli rekao si:”Nije dobro…Ali ako valja mrijet,mrijet će se….jebaji ga.

Suze su krenule same,ali opet si me nasmijao …”Imaš li neku pjesmu iz Grčke da mi napišeš tekst ,nešto dobro za mene…”U svoj muci koju si prolazio i dalje si mislio na muziku,na pjesme,na život… Jer ti si bio hodajući život,meraklija,bekrija,velika bosanska duša,nezaustavljivi optimist,najpozitivnija osoba koju sam poznavala.

Jednom sam rekla i nikad porekla da si Božji čovjek ! I to si bio i ostao u svakom susretu,u svakom koraku na ovoj zemlji punoj jada,svakome si bio dostupan,od sviju voljen i poštovan,osjetljiv na nepravdu,duhovan,odan,empatičan,beskrajno talentiran ,a opet skroman,čovjek iz narodaKada smo se upoznali,rekao si da imam bosansku dušu … I to je najljepši kompliment koji sam ikada dobila

Zauvijek ćeš ostati u našim srcima,a u mome već odavno imaš posebno mjesto. Voli te do vječnosti tvoja peta sestra" - Napisala je pevačica

Sejda tuguje kod kuće

Ekipa Kurira koja boravi u Sarajevu posetila je naselje Ciglane gde je živeo pokojni pevač Halid Bešlić.

Nas je zanimalo kako je Halidova ljubljena žena Sejda, koja se i sama bori sa teškom bolešću.

- Kod kuće je Sejda, u takvom je stanju da ne može da priča. Dobro se drži, dobro je. Sin Dino nije u stanu, po gradu je, završava obaveze - rekla nam je gospođa koja brine o Sejdi i ni na trenutak se ne odvaja od nje od kad je puštena sa hospitalizacije.

Podsetimo, kada su Sejdi saopštili da je ostala bez voljene osobe, tužnim rečima je prokomentarisala: "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Nažalost, Halid i Sejda su zajedno bili u bolničkoj postelji, s obzirom da i Sejda vodi bitku s opakom bolešću. Njih je delio samo jedan zid, bili su soba do sobe, a nakon što je Halid izgubio bitku, Sejda je odlučila da u najtežim trenucima bude sa svojom porodicom.

Bešlićiva supruga je nakon tužne vesti koja je rasplakala ceo region izašla iz bolnice i otišla kući, kako bi svog voljenog ispratila na put bez povratka.

