Jana Todorović godinama uživa u braku sa svojim suprugom sa kojim je dobila ćerku Kristinu Džulijen Todorović, koja je već neko vreme u žiži javnosti.

Rođendanska žurka njihove mezimice obeležena je gala slavljem, a svi se pitaju ko je glava porodice i muž pevačice.

Ko je Janin suprug

Jana Todorović je u braku sa Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena sa imovinom u Minhenu i Beogradu.

Foto: Kurir

Njihovo bogatstvo i velelepna vila često su tema medija, a pevačiva je svojevremeno o tome govorila:

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dete. Mi smo velika porodica i on (svekar) je jedan uspešan i cenjen čovek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka - rekla je svojevremeno pevačica.

Janina ćerka u spotu

Spoj Jane Todorović i Emila Habibovića doneo je publici pesmu koja već na prvo slušanje osvaja. Njihov duet „Dobra devojka“ ne samo da spaja snažne vokale i emociju, već i jednu posebnu priču – onu o porodici, ljubavi i ponosu.

U spotu za ovu pesmu glavne uloge tumače njihove ćerke, Kristina Todorović i Emilija Habibović, koje su prvi put stale pred kamere i potpuno očarale prisutne svojom prirodnošću, lepotom i harizmom.

Najveća inspiracija

- Kristina je moja najveća inspiracija. Gledati je kako stoji pred kamerama, sigurna, lepa i svoja – to je za mene bio trenutak koji ću zauvek pamtiti. Ova pesma je posveta njoj, ali i svim devojkama koje u sebi nose dobrotu i snagu - iskreno je rekla Jana Todorović, ne krijući ponos.

Jana Todorović sa ćerkom: